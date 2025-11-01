Ella fue la famosa actriz de telenovelas que murió trágicamente en vísperas de Día de Muertos

Este 1 de noviembre no solo se celebra el Día de Muertos en México, sino que también se conmemora el segundo aniversario luctuoso de una querida actriz de telenovelas. Se trata de Adriana Laffan, quien fue mayormente reconocida por su participación en el melodrama ‘Carrusel’. Te contamos qué le pasó.

¿De qué murió la actriz Adriana Laffan?

El 1 de noviembre de 2023, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer que Adriana Laffan había muerto. Sin dar mayores detalles, lamentaron lo ocurrido y se solidarizaron con su familia.

No fue hasta casi dos semanas después que su hija, Majo Laffan, rompió el silencio y, en entrevista para TVNotas, contó que su madre había fallecido por una neumonía, tras 10 días hospitalizada en una clínica de la Ciudad de México.

De acuerdo con la joven, a finales de octubre, la celebridad empezó a presentar síntomas de gripa. La familia se preocupó debido a que tenía “una tos brutal” y su respiración se escuchaba “rara”. En ese momento, Adriana se mantuvo positiva y le decía a todos que iba a estar bien.

Desafortunadamente, su salud fue decayendo con el pasar de los días, hasta que finalmente murió. Su hija la acompañó hasta el último momento.

“Yo le preguntaba: ¿te vas a poner bien? Se reía y me decía: ‘claro que sí’. Después empezó a dormir cada vez más. Un día le volví a preguntar y me dijo: ‘estoy muy cansada’. Sentí un hueco en el corazón. Le dije: ‘tú y yo somos un equipo y yo respeto lo que tenga que ser’. Estuve con ella hasta el final. Al igual que mi hermano Emiliano”, manifestó.

Y agregó: “Ese día llevaba durmiendo desde el día anterior y la vi como una llama que se va apagando poquito a poco. Yo estaba platicando con su cuidadora y dejó de respirar. Me acerqué, la besé y abracé. Le dije que siempre la iba a amar, independientemente de que nuestros cuerpos no puedan estar frente a frente o tomados de la mano”.

¿Quién fue Adriana Laffan?

Adriana Laffan Lara fue una actriz mexicana. Nació el 4 de septiembre de 1960 y tenía 63 años al momento de su muerte. Estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes y su debut artístico fue en 1977, con la película ‘Cartelazo’.

A partir de allí, participó en grandes proyectos de televisión y cine. Aquí te dejamos algunos de los más representativos:

El derecho de nacer

María Belén

Clase 406

Carrusel

Mujeres asesinas (versión México)

Alebrijes y Rebujos

Primer amor

Soy tu dueña

La rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

En cuanto al plano personal, estuvo casada con el actor Jesús Arriaga, con quien tuvo dos hijos. La actriz se había mantenido alejada del medio artístico en los últimos años.

¿Por qué Adriana Laffan se retiró del medio artístico?

Si bien la actriz Adriana Laffan nunca mencionó de forma pública haberse retirado de los escenarios, los fans notaron que, en los últimos años, se había alejado de la televisión. Su última telenovela fue ‘Señora Acero’ en 2014.

Posteriormente, tuvo una breve participación en la serie web del 2017 ‘Con lugar’. En aquel entonces, Laffan se dijo muy contenta de haber estado en este proyecto, principalmente por el mensaje que daba a los jóvenes.

