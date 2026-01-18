¡La Chupitos no era un personaje!: la dolorosa verdad que Liliana Arriaga confesó entre lágrimas

Durante décadas, el público rió sin imaginar lo que había detrás. ‘la Chupitos se convirtió en uno de los personajes más populares de la comedia mexicana, pero hoy, su creadora revela que el éxito escondía una herida profunda. Liliana Arriaga decidió hablar, sin maquillaje, sin peluca y sin personaje, para confesar una verdad que había evitado enfrentar incluso en sus mejores momentos profesionales.

¿Cuál es la tragedia que Liliana Arriaga escondió detrás de ‘la Chupitos’ durante más de 30 años?

Liliana Arriaga confesó que durante más de tres décadas vivió una lucha silenciosa, marcada por escenarios vacíos, críticas constantes y una sensación persistente de no ser suficiente. Aunque hoy ‘la Chupitos’ es sinónimo de éxito, el camino estuvo lleno de rechazo y desgaste emocional.

“Sacrifiqué el tiempo de mi familia, no estuve en los momentos importantes de mis hijos y hubo un momento en que quise darme por vencida. Pero algo dentro de mí decía: tú puedes, eres una guerrera”, relató con franqueza.

La comediante reconoció que durante años normalizó el dolor, convencida de que el sacrificio era parte obligatoria del éxito. Sin embargo, con el tiempo entendió que esa renuncia constante a su vida personal dejó marcas que apenas ahora comienza a sanar.

¿Cómo fueron los años más difíciles de ‘la Chupitos’ antes de alcanzar la fama?

Antes de convertirse en un fenómeno televisivo, ‘la Chupitos fue un personaje rechazado. Liliana recordó que durante años se presentó ante públicos reducidos y comentarios hirientes que cuestionaban su talento.

“Ni graciosa es”, escuchó en repetidas ocasiones, mientras insistía en no rendirse.

El punto de quiebre llegó en 2003, cuando Liliana Arriaga participó en La casa de la risa. Fue ahí donde el personaje de la borrachita irreverente comenzó a ganar popularidad y, poco a poco, el reconocimiento que durante años le fue negado.

“Cuando por fin logramos que la gente la aceptara, cuando vi esos lugares llenos, esas sonrisas, dije: todo ha valido la pena” La Chupitos

El aplauso llegó, pero con él también una confusión emocional que tardó años en identificar.

¿Por qué el éxito de ‘la Chupitos’ no llenó el vacío emocional de Liliana Arriaga?

Aunque ‘la Chupitos’ la llevó a escenarios internacionales, Mundiales de Futbol, telenovelas, realities y programas unitarios, Liliana confesó que el éxito no resolvió lo que llevaba dentro.

‘la Chupitos’ “Me di cuenta que algo cambió y supe que ‘la Chupitos’ no era un personaje, era una excusa porque yo me quería esconder detrás del personaje para que no supieran quién era Liliana Arriaga”.

La comediante entendió que el personaje funcionaba como un escudo emocional. Una barrera que la protegía del miedo al rechazo, incluso cuando ya era famosa.

“Me escondía detrás de ella por miedo a que no fuese abrazada y aceptada, como la Chupitos”. ‘la Chupitos’

Este descubrimiento llegó tarde, pero con una claridad que hoy marca un antes y un después en su vida personal y profesional.

La Chupitos / Redes sociales

¿Liliana Arriaga se libera del personaje de ‘la Chupitos’s y comienza una nueva etapa?

La comediante anunció que este momento no es una despedida, sino el inicio de una nueva etapa. “Hoy estoy aquí, sin maquillaje, sin personaje; solo yo: Liliana Arriaga, porque ‘la Chupitos’ y Liliana Arriaga tienen una gran historia que contar”, dijo, dejando claro que su proceso de sanación emocional ya comenzó y que el público será testigo de una versión más auténtica y cercana.

El mensaje fue también una invitación directa a sus seguidores: “Quiero que me conozcan, no solo a ‘la Chupitos’”. En otras palabras, la artista no reniega de su creación, la abraza y con ella a sus dudas, sus miedos, sus decisiones difíciles y, sobre todo, su voz propia. La comediante asegura ahora, apostar por la verdad, incluso cuando incómoda.