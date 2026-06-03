Kimberly ‘La más preciosa’ habría defecado durante EN VIVO tras controversia por presunto maltrato animal

Kimberly Irene ‘La más preciosa’, tras su separación de ‘las Perdidas’, vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que se reportó que, supuestamente, habría hecho sus “necesidades” durante una transmisión en VIVO. Todo esto, en medio de la controversia por presuntamente matar animales. Esto es lo que se sabe.

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¿Kimberly Irene ‘la más preciosa’ se hizo del baño en un en vivo? / Redes sociales

¿Kimberly Irene ‘La más preciosa’ se hizo del baño durante una transmisión en vivo?

Fue la periodista Inés Moreno quien reportó que, supuestamente, Kimberly Irene ‘La más preciosa’, quien actualmente está peleada con Wendy Guevara y Paola Suárez, se habría hecho del baño durante una transmisión en vivo.

Según la periodista, la influencer se habría grabado en el baño haciendo sus “necesidades”. Presuntamente, hasta le anunció a sus seguidores que se iba a limpiar.

“Acaba de hacer un live donde estaba haciendo sus necesidades y todavía anunció que se iba a limpiar el trasero. Lo vimos en vivo y es una cosa asquerosa. Una falta de respeto a su público. Ya no hablemos de la falta de educación”. Inés Moreno

Sin dar muchos detalles, invitó al público a reflexionar sobre los personajes que se hacen famosos en redes sociales. Por supuesto, muchos internautas se dijeron “asqueados” por la situación y lamentaron que “gente tan vulgar” sea tan popular en internet y otros medios.

Cabe mencionar que, en internet, no están disponibles las supuestas imágenes y, hasta el momento, nadie más ha hablado del asunto. Debido a ello, algunos piensan que la periodista pudo haber mentido. Y es que el último en vivo de Kimberly la muestra en su boutique. La influencer no se ha pronunciado hasta ahora.

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¿Kimberly ‘la más preciosa’ maltrata animales?

Otro rumor que ha rondado sobre la influencer ha sido su presunto maltrato hacia los animales. Kimberly Irene ‘La más preciosa’, exparticipante de ‘La casa del campo’, ha sido señalada de, supuestamente, maltratar a sus mascotas.

Desde ya hacía tiempo que se venía sospechando esto, debido a que sus animales desaparecían constantemente y ella no aclaraba el tema. No obstante, el tema volvió a la mesa luego de que el periodista Jorge Carbajal pidiera que se hiciera una investigación.

“Pues que no ande de madre ardiendo, nadie la está obligando a que agarre un gatito, un perrito, lo que sea, nadie, nada más por andar de lucida y de fantoche ya los deja botados, o les abre la puerta pa’ que se vayan”, manifestó.

En redes sociales, se ha especulado que realmente usaría a sus mascotas para hacer brujería. Aunque esto nunca ha sido confirmado, Paola Suárez dejó ver recientemente que, presuntamente, esto sería verdad.

“Pregúntele a ella por qué la corrieron de la agencia o mejor que explique por qué desaparecen tantos perros. Todas también sabemos, pero no queremos decir. Habla mucho, pero cuando te la topas de frente no dice nada”, expresó.

Kimberly Irene ‘la más preciosa’ acusada de maltratar animales / Redes sociales

¿Por qué Kimberly Irene ‘La más preciosa’ está peleada con ‘las Perdidas’?

Hay muchas razones por las que Kimberly Irene ‘La más preciosa’ está distanciada de ‘las Perdidas’, principalmente de Wendy Guevara y Paola Suárez. Según estas últimas, todo se suscitó por la mala actitud de su ahora examiga.

Supuestamente, Kimberly dejó una gran deuda cuando se salió de la agencia que la representaba. También se dijeron molestas por toda la controversia que protagonizó con su expareja, Oscar Barajas, en su momento.

Por su parte, Irene no ha querido hablar mucho del asunto. Lo poco que ha dicho es que les desea lo mejor y confirmó el distanciamiento por “problemas personales y laborales”.

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