Kimberly ‘la más Preciosa’: ¿‘Perdida’ en el campo? Confirma participación en reality sin lujos 24/7

De las pasarelas a la finca: Kimberly Irene, ‘la más Preciosa’, integrante de las Perdidas, confirmó que se muda a Utuado, Puerto Rico, para competir en PR: La casa del campo 2026, un reality show 24/7 en YouTube, sin lujos, con votaciones internacionales y un jugoso premio. La influencer presume bandera mexicana y promete dejarlo todo entre café, barro y tradiciones jíbaras.

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Kimberly ‘La más preciosa’ / Foto: Redes sociales

¿Qué es “PR: La casa del campo 2026” y por qué está causando tanto ruido?

“PR: La casa del campo 2026” no es un reality cualquiera. A diferencia de formatos como La casa de los famosos, aquí no hay comodidades, lujos ni privilegios.

El concepto es claro: encerrar a creadores de contenido en una finca ubicada en Utuado, Puerto Rico, donde deberán sobrevivir bajo condiciones reales de campo. Entre los puntos clave del reality destacan:



Transmisión 24/7 en vivo y sin censura

Trabajo físico real como cultivar café

Retos basados en tradiciones rurales

Eliminación por votación internacional

Premio final de 10,000 dólares (178,000 pesos mexicanos)

Este formato recuerda más a programas de supervivencia tipo “La granja VIP” que a realities de convivencia tradicionales, lo que ha generado expectativa entre el público.

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¿Qué dijo Kimberly, ‘la más Preciosa’, sobre su participación en el reality?

Fue la propia Kimberly quien confirmó la noticia durante una transmisión en vivo, donde no ocultó su emoción por este nuevo reto.

“Voy a estar participando en el primer reality que se va a hacer en Puerto Rico… se llama RP: La casa del campo. Así que ya saben, hermanas… Las votaciones van a estar en todo el mundo, porque es internacional”, anunció.

Además, dejó claro que no se trata de un proyecto sencillo y que está dispuesta a darlo todo: “Voy dispuesta a entregar todo lo mejor de mí para mis fans y para los chicos que voy a conocer allá adentro”

La influencer también pidió apoyo a sus seguidores, conscientes de que el público será clave para su permanencia dentro del reality.

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📍 CONFIRMADO: KIMBERLY IRENE, la más preciosa, será participante de la primera edición del reality puertorriqueño PR LA CASA DEL CAMPO‼️



Será 24/7, se transmitirá por Youtube y el premio es de 10,000 dólares



¿logrará la influencer mexicana vencer sus adicciones por dos… pic.twitter.com/PDqwM1qWdb — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 18, 2026

¿Cuándo se estrena y contra quién competirá Kimberly, ‘la más Preciosa’?

El reality La casa del campo al que entra Kimberly, ‘la más Preciosa’, tiene fecha de estreno programada para el 12 de abril de 2026, y contará con participantes de varios países, incluyendo:

Venezuela

República Dominicana

Guatemala

México (representado por Kimberly)

Esto significa que la competencia será internacional y que las votaciones no dependerán solo del público mexicano, sino de una audiencia global al menos es lo que se sabe hasta ahora.