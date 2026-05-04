Yuliana, hija de Julio Preciado, ¡en ardientes fiestas de Mazatlán Shore! ¿Nadie la quiere en el reality?

Luego del éxito de las temporadas de Acapulco shore, la franquicia de MTV sigue creciendo ahora con Mazatlán shore. Un elenco nuevo llega a las pantallas, pero el espíritu de fiesta viene revolucionado.

Sorprendió que una de las integrantes de esta primera temporada del reality, que se caracteriza por el degenere, alcohol, ligues, peleas y amistades, sea Yuliana, hija del cantante Julio Preciado.

Desde que puso un pie en la casa, hizo evidente que no iba a pasar desapercibida y, en su presentación, dijo sin reparo: “Me dedico a que me mantenga mi papá”, hecho que de inmediato dio de qué hablar entre el elenco.

Yuliana Preciado es hija de del cantante Julio Preciado. / Fotos: Paramount Plus y redes sociales.

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¿Qué dijeron los compañeros de Mazatlán Shore de Yuliana, hija de Julio Preciado?

Las reacciones a su presencia no se hicieron esperar, y Nayeli, otra participante, dijo que no le importaba de quién era hija. Yaritza, otra integrante, también fue de las primeras en lanzar un comentario incómodo, pero Yuliana no cayó en ese momento.

Los integrantes nos platicaron que no todo fue tensión y, con el paso de los días, algunos de ellos comenzaron a quererla. Nayeli confesó que, a pesar de su comentario inicial, terminó llevándose bien con ella:

“La convivencia con Yuliana fue, para mí, muy bonita. Hice un clic con ella que no pensé que iba a hacer. Sí dije: ‘¿Quién es esta?’, porque viene muy alzadita, ¿Hija de quién? ¿Por qué? ¿Para qué?’, pero en el transcurso de los días encontré a una persona muy real en la que pude confiar, muy noble”. Nayeli.

Sin embargo, no todos pensaron lo mismo, y Roxana, otra influencer, reveló que, aunque al principio hubo conexión y hasta se ofreció a protegerla, cada quien fue encontrando su propio camino dentro de la casa.

“Al inicio muchos conectamos con ella, pero eventualmente uno va encontrando con quién se siente mejor. Primero me hallé superbién con ella, no tengo nada (malo) que decir de ella, al contrario. (Pero) sí creo que todos nos inclinamos por un lado, es parte de… ”. Roxana.

Yaritza, la primera en protagonizar una pelea en el reality, comentó: “Yo, la verdad, cuando llegué, ya estaba hasta la madre. Yo ya no sabía ni quién era. Todos llegamos con el ‘no me importa quién eres’, literal. No me importa qué haces afuera. Todos somos iguales. Incluso confesó que se enteró días después de quién era el papá de Yuliana…

“A mí cuando me comentaron, dije: ‘Ni siquiera sé quién es el papá’. Yo quiero saber quién es ella. Cuando nosotros entramos, nadie sabe quién es. Éramos personas ‘equis’ allá adentro. Yo me enteré de que Yuliana era hija de Julio Preciado como a la semana, ya que se me pasó la cruda moral (risas)”. Yaritza

Nancy también explicó su postura respecto a Yuliana:

“A mí no me importa de quién eres hija o quién es tu papá, sino quién eres tú como persona. Eso te define, no lo que digan otras personas. La pregunta aquí no es quién es el papá, sino quién es ella. Para mí es ¿qué ofrece? ¿Qué trae? ¿Quién es? ¿Cómo vas a convivir con ella?”. Nancy.

Otro de los temas que se pueden ver esta temporada es que, a diferencia de Acapulco shore, ahora también hay besos entre hombres, algo que no era tan común ver en el reality, y menos enuna zona norteña como Mazatlán. Sobre esto, Nancy indicó:

“Estás relajado, te la estás pasando bien, estás fluyendo… Un besito no se le niega a nadie. Sería un pecado, honestamente. También entre nuestros hombres existe un desliz de vez en cuando y es válido. Es parte de”. Nancy.

“Si bien traemos una fiesta muy norteña, al final del día es una fiesta muy joven, moderna, y sabemos que en los tiempos actuales no está mal visto. (Está) un poco más aceptado, diversiones que tal vez nuestros padres no hubieran aceptado”, agregó Alex Sepúlveda.

Por su parte, Irvin, quien fue uno de los protagonistas de estos besos, comentó si existe temor de las opiniones del público y comparaciones con temporadas anteriores:

“Hay mucha expectativa, pero miedo, cero. Van a ver que vamos a seguir la línea de los shows de esta franquicia, que ha sido la más vista en Paramount+. Vamos con todo, sin censura, siendo nosotros”. Irvin.

“Cada persona aquí es irreverente, somos personas que, literal, nos vale madre lo que la gente opine y diga de nosotros. Facturamos con eso. Aquí cada uno tiene su personalidad muy marcada y todos están locos, parte de un proyecto así, necesitas estar loco de la cabeza. Funados siempre hemos estado; hablando por mí, ya me acostumbré a la funa. Recibo las buenas críticas y las malas también, yo facturo con eso”, concluyó Yaritza.

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¿Quiénes son los integrantes de la nueva generación de Mazatlán Shore?

Yuliana Preciado

Aldo Arturo, Guadalajara

Alex Sepúlveda, Sinaloa

Brallan Martínez, Sinaloa

Irvin Villatoro, Chihuahua

Héctor Valdez, Coahuila

Nayelli Rodríguez, Monterrey

Nancy Araiza, Guadalajara

Roxana Gástelum, Monterrey

Yaritza Lara, Zacatecas

Yuliana Preciado forma parte del elenco de Mazatlán Shore. / Fotos: Paramount Plus y redes sociales.

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¿Qué es Mazatlán Shore y dónde verlo?

Es una nueva temporada dentro de la franquicia. Shore que inició en Estados Unidos con Jersey shore. En México y Latinomérica fue un éxito con las temporadas de Acapulco shore.

Esta vez se fueron al norte para expandir el universo, con la cultura marcada por la música de banda, corridos tumbados, caballos, sombreros y más.

Se puede ver exclusivamente por la plataforma de streaming Paramount+ y se estrenó el 21 de abril, con los 3 primeros episodios. Cada semana se irá revelando un episodio nuevo.

Las participantes del reality (de izq. a der.): Yuliana, Yaritza, Nayeli, Nancy y Roxana

/ Fotos: Paramount Plus y redes sociales.