Kimberly La más preciosa quiere recuperar a Wendy Guevara; manda fuerte mensaje; ¿con Paolita cierra la puerta?

La relación entre Kimberly “La más preciosa” y Wendy Guevara vuelve a dar de qué hablar. Después de meses de rumores sobre su distanciamiento, la influencer rompió el silencio y confesó que todavía guarda un cariño muy especial por la ganadora de La casa de los famosos México. Incluso, dejó abierta la posibilidad de reencontrarse y hablar cara a cara para sanar las diferencias que surgieron entre ambas.

Sin embargo, mientras mostró disposición para acercarse nuevamente a Wendy Guevara, la actriz dejó claro que la situación con Paola Suárez es completamente distinta. Aunque le deseó lo mejor tras su accidente automovilístico, confesó que no tiene intenciones de retomar esa amistad. ¡No estamos soportando!

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¿Kimberly “La más preciosa” quiere volver a ser amiga de Wendy Guevara?

Luego de su regreso a la vida cotidiana tras su paso por el reality show La casa del campo (grabado en Puerto Rico), donde quedó en cuarto lugar, Kimberly, ‘La más preciosa’ habló en De primera mano sobre su distanciamiento con Wendy Guevara y dejó claro que el cariño sigue intacto. La influencer confesó que le gustaría recuperar la cercanía que durante años las convirtió en una de las duplas más queridas de internet.

Según explicó, los problemas laborales y la intervención de terceras personas pudieron haber influido en su alejamiento, sin entrar en detalles que alimenten el escándalo. Aun así, dejó en claro que no guarda rencor y que está lista para dialogar.

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Kimberly, “la más preciosa” y Wendy Guevara ¿Se acabo la amistad? / Instagram

¿Qué mensaje le envió Kimberly “La más preciosa” a Wendy Guevara?

Frente a cámaras, Kimberly “La más preciosa” no perdió la oportunidad de enviarle un mensaje directo a Wendy Guevara, dejando ver que aún la considera alguien fundamental en su vida.

Kimberly ‘La más preciosa’ “Yo le diría a Wendy que la quiero mucho, que para mí es más que una amiga, como siempre lo he dicho. La hermandad nunca se va a terminar entre nosotras y, si algún día se quiere tomar el tiempo de sentarnos a platicar ella y yo, estoy dispuesta y abierta, porque cuando me interesa una persona busco la manera de recuperarla. Yo lo intenté muchas veces”.

Hasta ahora, Wendy Guevara no ha respondido a Kimberly y el silencio ha encendido las dudas… ¿será que esta historia aún tiene segunda parte?

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¿Qué causó el distanciamiento entre Wendy Guevara y Kimberly “La más preciosa”?

Uno de los temas más buscados en torno a esta polémica es qué provocó la ruptura entre Wendy Guevara y Kimberly, ‘La más preciosa’. Aunque durante meses se rumoró que el matrimonio de Kimberly con Óscar Barajas fue la causa principal, la influencer lo desmintió.

De hecho, reveló que actualmente está soltera y que aun así no ha habido un acercamiento entre ellas, lo que refuerza la idea de que el conflicto va más allá de su vida personal.

“Yo estoy soltera, estoy feliz, guapa, auténtica, triunfando y aun así ni se me acercan. Creo que el matrimonio fue una excusa”. Kimberly ‘La más preciosa’

También señaló que los problemas pudieron originarse dentro de una agencia en la que ambas trabajaron, lo que sugiere que cuestiones profesionales pudieron escalar al ámbito personal.

¿Por qué Kimberly “La más preciosa” no quiere reconciliarse con Paola Suárez?

Mientras existe una puerta abierta para Wendy Guevara, la historia es completamente distinta con Paola Suárez. Kimberly, “La más preciosa” dejó claro que no tiene interés en retomar su amistad con ella, a pesar del reciente accidente automovilístico que sufrió.

Paola Suárez resultó con golpes leves tras impactar su vehículo contra un camión, situación que Kimberly reconoció haber visto, aunque no la contactó directamente.

“Lo que dije, que Dios la bendiga y me da gusto de que no le pasó nada grave”, comentó.

“Yo miré lo del accidente, pero no le hablé para ver cómo estaba”. Kimberly ‘La más preciosa’

La influencer afirmó que sí le tiene estima, pero no desea retomar la relación. Cabe recordar que el conflicto entre ambas integrantes de las Perdidas surgió después de acusaciones por una presunta traición relacionada con su exmanager, Joel Echeverría.

Según versiones, el problema estaría ligado a temas económicos y profesionales, lo que fracturó definitivamente la relación entre Kimberly “La más preciosa” y Paola Suárez.