El ex de Kimberly “La más preciosa” será papá y ella reacciona; ¿le rompió el corazón a a influencer?

Óscar Barajas, quién todavía es esposo de Kimberly, la más preciosa, se convertirá en papá, noticia que rápidamente llamó la atención en redes sociales. El anuncio generó reacciones entre seguidores de la influencer, quienes se preguntan qué dijo la creadora de contenido ante esta nueva etapa en la vida de su expareja.

Entre lágrimas, Kimberly, la más preciosa, confirmó que su ex será papá. / Foto: Redes sociales

¿Cómo anunció Óscar Barajas, ex de Kimberly, la más preciosa, que será papá?

Kimberly Irene confirmó durante una transmisión en vivo en redes sociales que Óscar Barajas se convertirá en padre. En el video, la influencer respondió a comentarios de sus seguidores y aclaró que la información fue dicha directamente por él. “Ni así agarras la onda, ya va a ser papá y todavía lo defiendes. Lo dijo en un en vivo y lo dijo personalmente”, expresó mientras hablaba del tema frente a su audiencia.

Durante el mismo live, Kimberly compartió cómo esta situación ha impactado en su proceso personal y en la relación que mantiene con Barajas. La influencer explicó que, aunque la decisión no es sencilla, considera que es lo mejor para ambos: “Yo sé que me va a partir el corazón que él me diga que no, pero es lo mejor para los dos porque él así puede hacer lo que quiera, como lo ha hecho, y yo tendré la oportunidad de conocer a una persona más”.

Visiblemente afectada, Kimberly hizo una pausa para recomponerse antes de continuar con la transmisión. Entre lágrimas, se dirigió nuevamente a sus seguidoras: “Espérenme, hermanas, es que ustedes tienen la culpa”, dijo, dejando ver el momento emocional que atravesaba mientras confirmaba la noticia y compartía su sentir con quienes seguían el en vivo.

Óscar Barajas y Kimberly, la más preciosa. / Foto: Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Óscar Barajas, esposo de Kimberly, La más preciosa?

En 2023, un influencer identificado como Chikiz mencionó que Óscar Barajas presuntamente era papá y que se encontraba casado, previo a su boda con Kimberly, la más preciosa. A través de un video difundido en redes sociales, el creador de contenido compartió una serie de señalamientos sobre la situación personal de la expareja de Kimberly, la más Preciosa, los cuales, según dijo, le fueron informados por terceros.

“Que salió casado el tal Óscar, Óscar tiene una esposa legal y tiene una hija, me comentan, me dicen, me informan, me pasan los chismes”, dijo Chikiz. En el mismo mensaje, agregó que la mujer, identificada como Jazmín, habría señalado que supuestamente no recibía apoyo económico por parte de Barajas. “No le da ni un peso para la hija, a la mamá. La mamá, o sea esta chica que se llama Jazmín, alega que no recibe ni un peso de parte del Óscar”, dijo.

El influencer también mencionó que, de acuerdo con la información que dijo haber recibido, Jazmín habría denunciado acoso y que el proceso de divorcio entre ambos estaba en marcha. “Y que Óscar la acosa. Y aparte como están casados legalmente, la supuesta esposa Jazmín y el Óscar, y adivinen quién está pagando el divorcio entre Óscar y Jazmín, adivinen…”, señaló el influencer.

Óscar Barajas y Kimberly, la más preciosa, confirmaron su ruptura. / Foto: Redes sociales

¿Por qué terminaron Kimberly, La más Preciosa y Óscar Barajas?

En agosto de 2025, Kimberly, la más Preciosa y Óscar Barajas anunciaron su ruptura a consecuencia de conflictos y rumores de infidelidad que afectaron la confianza entre ambos. Esta no es la primera vez que la pareja termina. En enero pasado, Óscar Barajas anunció en exclusiva a TVNotas que su matrimonio con Kimberly Irene, con quien se casó el 9 de diciembre de 2023 en León, Guanajuato, había llegado a su fin por problemas graves. Óscar reveló que tomó la decisión por “infidelidad, humillaciones y maltratos físicos”.

Sin embargo, en junio, sorprendieron al anunciar que retomaban su relación bajo nuevos acuerdos, con una dinámica abierta para respetar sus espacios y libertad. “Definitivamente, ya llegamos a acuerdos. La relación ha cambiado un poco. Acordamos que Kimberly no revisará lo que yo haga o con quién me vea, y viceversa”, explicó Óscar Barajas en aquel entonces, asegurando que la relación era diferente y más flexible, incluso pensaron en la posibilidad de tener hijos a través de un vientre de alquiler o adopción.

