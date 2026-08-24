Filtrarían a la décima confirmada para ‘La granja VIP 2026’, ¡sería una integrante de ‘las Perdidas’! ¿Quién es?

Mientras que ‘La casa de los famosos México 2026’ enfrenta críticas por su “falta de contenido”, ‘La granja VIP’ ya comenzó a anunciar a los confirmados para su segunda temporada. Hasta el momento, se han revelado a 9 de los 20 participantes que estarán en el proyecto.

Hay mucha especulación sobre quién podría ser la siguiente anunciada, principalmente tras las pistas otorgadas en ‘Venga la alegría’. En medio de todas las teorías, se filtra la identidad de quien sería presuntamente la décima granjera. Según se reporta, sería una de las integrantes de ‘las Perdidas’. Te contamos de quién se trata.

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La granja VIP 2026 se estrenará el 6 de septiembre / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros confirmados para ‘La granja VIP’ hasta HOY, lunes 24 de agosto?

Como se mencionó anteriormente, se han revelado a nueve participantes para ‘La granja VIP 2026’ a lo largo de los últimas semanas. Estos son los confirmados hasta hoy lunes 24 de agosto:

Carlos Trejo: Influencer y ‘Cazafantasmas’.

Ivonne Montero: Actriz

Kenny Áviles: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’.

Kevyn Contreras: Influencer.

Kunno: Influencer y estrella de realities.

Fer Lozada: Influencer, conductor y estrella de realities.

Rafa Mercadante: Conductor.

María Karunna: Cantante e integrante de ‘Caló’.

Niurka Marcos: Actriz y estrella de realities.

En redes sociales, han circulado nombres de famosos que también podrían entrar en el proyecto. Entre los más sonados está Manelyk González y Polo Morín. También se llegó a decir que, presuntamente, contactaron a Oriana Marzolli, una exintegrante de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’.

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Confirmados para La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver el estreno de ‘La granja VIP 2026’?

El estreno de ‘La granja VIP 2026’ está programado para el próximo domingo 6 de septiembre, a las 8:00 pm. Se podrá ver a través de Azteca UNO, así como por Disney Plus, aplicación en la que también se transmitirá el 24/7.

El elenco de conductores será el mismo. Kristal Silva acompañará al conductor principal en las galas estelares. En tanto que el panel de críticos estará conformado por:

Flor

Linet Puente

Ferka

Rey Grupero

El calendario semanal quedará de la siguiente manera:

Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación

Kristal Silva será la co-conductora de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Filtran al décimo granjero confirmado para ‘La granja VIP 2026’

Durante la más reciente emisión de ‘Venga la alegría’, se mostraron las pistas del décimo participante de ‘La granja VIP’; un corazón de madera roto y un micrófono estilo stand-up. Muchos creen que podría tratarse de un comediante o un influencer.

No obstante, el periodista Gabo Cuevas dijo haber obtenido información confiable de quién podría ser el siguiente revelado del show. Supuestamente, se trataría de Kimberly ‘La más preciosa’, una creadora de contenido que llegó a pertenecer al grupo de ‘las Perdidas’ con Wendy Guevara y Paola Suárez.

Recordemos que Kimberly se separó del grupo hace algunos meses. Todo esto, entre acusaciones de traición. Si bien Gabo no supo decir si realmente sería la décima confirmada, dejó claro que sería anunciada dentro de estos días.

“Me marca una persona y me dicen: ‘Gabo, ya sé quién es la nueva granjera’, y yo: ‘¿Quién?’ Resulta ser… veo el mensaje, que dice lo siguiente: ‘Kimberly, La más preciosa, confirmada para La granja VIP’. Les cuento de Kimberly, ‘La más preciosa’, confirmada para ‘La granja VIP’. Entra a ser como la competencia de Karina Torres (en ‘La casa de los famosos México 2026’). Se los confirmo, según mi fuente. Esta fuente nunca me ha mentido”. Gabo Cuevas

Cabe mencionar que, hasta el momento, esta información no ha sido confirmada. No obstante, ya ha generado opiniones divididas; mientras que a algunos les emociona la idea, otros creen que intentan “copiar a la casa de enfrente”.

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