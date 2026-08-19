‘La granja VIP 2026’: ¡Estas son las pistas del noveno granjero confirmado para el reality! ¿Quién es?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ está a la vuelta de la esquina. Hasta el momento, se han confirmado a ocho de los 20 participantes que estarán en este proyecto. Hace unos momentos, se revelaron las pistas del noveno granjero. Te contamos cuáles son y todo lo que se ha especulado sobre su identidad.

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‘La granja VIP 2026' será “doblemente animal” / Redes sociales

¿Quiénes son los confirmados para ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, miércoles 19 de agosto?

Desde hace algunas semanas, se han comenzado a revelar a los confirmados para ‘La granja VIP 2026’, la cual promete ser “doblemente animal” y superar el éxito de la primera edición. Estos son los ocho famosos revelados hasta este miércoles 19 de agosto:

Carlos Trejo ‘el Cazafantasmas’ : Influencer.

: Influencer. Ivonne Montero: Actriz y estrella de realities.

Actriz y estrella de realities. Kenny Áviles : Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’.

: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’. Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ : Comediante, conductor y líder de ‘Los Tributeros’.

: Comediante, conductor y líder de ‘Los Tributeros’. Kunno : Influencer.

: Influencer. Rafa Mercadante : Conductor.

: Conductor. Fernando Lozada : Conductor e influencer.

: Conductor e influencer. María Karunna: Cantante e integrante del grupo ‘Caló’.

En cuanto al elenco de conductores, será el mismo. Kristal Silva acompañará al conductor principal en las galas. Por otra parte, los panelistas serán:

Linet Puente

Flor

Rey Grupero

Ferka

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Octava granjera confirmada para ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver el estreno de ‘La granja VIP 2026’?

El estreno de la segunda temporada de ‘La granja VIP’ está programado para el próximo 6 de septiembre, a las 8:00 pm. Se podrá ver a través del canal de Azteca UNO y Disney Plus, aplicación que también dará acceso a la transmisión 24/7.

El calendario semanal será el siguiente:

Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación

Estreno de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Las pistas del noveno confirmado para ‘La granja VIP 2026’

Tras la revelación de María Karunna como la octava confirmada para ‘La granja VIP 2026’, se dieron a conocer las pistas del noveno revelado. Las señales fueron:

Una bola disco

Diamantes

Las especulaciones sobre su identidad ya comenzaron. Muchos creen que se podría tratar de Manelyk González. Recordemos que su nombre ya ha sido mencionado en listas filtradas de los supuestos participantes.

Incluso, el propio Kunno dijo en su momento que estaría con la influencer en un proyecto. No quiso revelar más, pero se cree que hablaba de ‘La granja’. El anuncio del noveno granjero se dará el próximo jueves 20 de agosto, durante la emisión de ‘Venga la alegría’.

¿Cuál es el premio final de ‘La granja VIP 2026’?

Hasta el momento, no se ha dicho oficialmente cuál será el premio para el ganador de ‘La granja VIP 2026’. Se teoriza que será el mismo que se dio el año pasado, es decir, dos millones de pesos.

Cabe mencionar que fue precisamente Alfredo Adame quien se llevó el dinero en la primera temporada. El actor dijo que usaría el efectivo para ayudar a sus nietos y darse algunos lujos.

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