‘La granja VIP 2026’: ¡Estas son las pistas del décimo granjero confirmado para el reality! ¿Quién es?

La granja VIP 2026 sigue soltando sorpresas y este lunes dejó con la boca abierta a más de uno. Durante una transmisión de Venga la alegría, se confirmó la identidad de un nuevo participante del reality y se dieron nuevas pistas del décimo granjero.

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La granja VIP está revelando a los participantes de la nueva temporada / Redes sociales

¿Quiénes son los primeros confirmados en La granja VIP 2026?

Desde hace varias semanas comenzaron a darse a conocer los nombres de las celebridades que formarán parte de La granja VIP 2026, cuya nueva temporada promete ser “doblemente animal” y buscará superar el éxito alcanzado en su primera edición.

Hasta el miércoles 19 de agosto, se habían revelado ocho participantes:

Carlos Trejo: ‘El Cazafantasmas’, influencer.

Ivonne Montero: Actriz y figura de realities.

Kenny Áviles: Cantante y fundadora de Kenny y los eléctricos.

Kevyn Contreras: ‘El Bicolor’, comediante, conductor y líder de Los Tributeros.

Kunn: Influencer.

Rafa Mercadante: Conductor.

Fernando Lozada: Conductor e influencer.

María Karunna: Cantante e integrante de Caló.

Niurka Marcos, actriz, cantante y vedette

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¿Cuáles son las pistas del noveno participante de La granja VIP 2026?

La conversación en redes sociales se llenó de dudas y teorías luego de que el pasado miércoles María Karunna fuera anunciada como la octava participante confirmada de La granja VIP 2026. Ese mismo día, la producción comenzó a revelar las primeras pistas sobre la identidad del siguiente famoso que se integraría al reality, desatando toda clase de especulaciones entre los seguidores del programa.

Las señales compartidas fueron una bola disco y varios diamantes, elementos que rápidamente dieron pie a interpretaciones entre los internautas. De inmediato, Manelyk González se convirtió en el nombre más mencionado en redes sociales, ya que anteriormente había aparecido en algunas listas filtradas sobre los presuntos participantes de esta nueva temporada.

Pistas noveno granjero de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Sin embargo, la sorpresa llegó el domingo 23 de agosto, cuando la producción presentó al décimo participante del reality, es decir Niurka, dejando sin respuesta la identidad de la celebridad relacionada con las pistas reveladas días antes. La decisión provocó confusión entre los seguidores del programa, quienes señalaron que aparentemente se había omitido al concursante que correspondía a las señales de la bola disco y los diamantes.

Se espera que este lunes se presente al famoso que había sido adelantado mediante aquellas pistas, poniendo fin a varios días de rumores y teorías que mantuvieron a los fans de La granja VIP 2026 atentos a cada movimiento del reality.

¿Cuándo comienza la segunda temporada de La granja VIP?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ iniciará el próximo domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm, tiempo del centro de México.

Se podrá ver a través de la señal de Azteca UNO y el seguimiento 24/7 en la plataforma de streaming Disney+.

El calendario semanal será el siguiente:



Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación

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Estreno de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quién es el nuevo granjero confirmado para La granja VIP 2026?

Niurka volvió a ser revelada en la emisión de Venga la Alegría como la novena participante confirmada de La granja VIP 2026. Además, la producción presentó dos nuevas pistas que apuntan al décimo habitante del reality: un corazón de madera y un micrófono junto a un banco estilo stand up.

Las pistas y la confirmación desataron una ola de reacciones entre los seguidores del programa, quienes no esperaban que Niurka volviera a ser anunciada. La sorpresa fue aún mayor porque un día antes, durante Survivor: Warrior, su nombre había sido mencionado como la décima participante confirmada, cuando en realidad ocupa el lugar número nueve dentro del elenco oficial.