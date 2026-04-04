Kimberly, la más preciosa, revela por qué se distanció de Paola Suárez, ¿hubo un crimen de por medio?

Kimberly, la más preciosa, reveló el motivo de su distanciamiento dw Paolita Suárez. ¡Ya soltó la terrible situación ¿que involucra un crimen?! Te contamos todos los detalles del conflicto.

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Kimberly, la más preciosa, dio a conocre por qué se distanció de ‘las

Pérdidas’. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Paola Suárez y Kimberly, la más preciosa?

Durante una entrevista en el pódcast El interrogatorio con Said, la influencer Kimberly, la más preciosa, dio a conocer que el conflicto comenzó cuando entró a la obra de teatro Perfume de gardenia, en ese momento quien fue su mánager Joel Echeverría le comentó que no le diera comisión porque era muy poco lo que ganaría. Sin embargo, las cosas cambiaron de un momento para otro y él le pidió dinero.

“Con Paola no me peleé, simplemente me tachó de ratera. Lo que pasa es que yo estaba en una agencia, antes de entrar a la obra porque es un teatro y en un teatro no se gana mucho, me dice el chico de la agencia ‘Esta esta oferta, te van a dar tanto, no me vas a dar nada de comisión porque es muy poco, ¿cómo ves?, ¿le entras?’ Quedamos de acuerdo que no le iba dar comisión porque era poco lo que iba a ganar”. Kimberly, la más preciosa.

Detalló que cuando se realizó la alfombra de Perfume de gardenia, Echeverría le marcó por teléfono para decirle “Oye, me vas a dar tanto de comisión”, ante lo que Kimberly, la más preciosa le respondió que en eso no habían quedado, pero él le colgó la llamada y no le dio más respuesta.

Tras esto, Kimberly, la más preciosa, mencionó que Paola Suárez la acusa de que tiene una deuda de 250 mil pesos por lo que ganó en la obra de teatro y que, a pesar de haber querido arreglar las cosas, Paolita “no se prestó”.

"(Dice Paola) que yo le quedé a deber 250 mil pesos de un millón que yo gané en la obra (a Joel Echeverría). (Gané) hasta más”, destacó la influencer ante las declaraciones de Wendy Guevara y Paola Suárez, quiénes en una transmisión en vivo comentaron que Joel Echeverría esperaba recibir 20% de las ganancias de Kimberly por su participación en la obra, ya que él gestionó el contrato.

Sin embargo, la creadora de contenido presuntamente hizo un acuerdo con el productor para que el dinero le fuera depositado directamente a ella, dejando al mánager sin su comisión, en aquel entonces Wendy Guevara señaló que “A Kimberly le tocaba más de un millón de todas las fechas que tiene, pero le dijo al productor que mejor se lo diera en efectivo y no a la agencia”.

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Kimberly, la más preciosa, dijo que Paola Suárez la tachó de ratera. / Redes sociales

Kimberly, la más preciosa, desmiente distanciamiento con ‘las Perdidas’ por su exesposo

Kimberly, la más preciosa, dio a conocer que culparon de su distanciamiento con ‘las Perdidas’ su matrimonio con es Óscar Barajas, con quién se casó en diciembre de 2023 y se separó en 2025, tras una relación llene de conflictos, rupturas y reconciliaciones.

“No es real (que la separación fue por Óscar Barajas), también me lo dijeron, que: ‘Todas están hartas por tu forma de ser y aquí el que te ha hecho cambiar es tu marido’, pero me aplaqué y ellas decían que él me había cambiado. Aquí nadie cambia a nadie, ya somos grandes y no somos niños, pero para ellas todo lo que hacía Kimberly era imperfecto y todo lo que hacían ellas era perfecto”, puntualizó la influencer.

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Kimberly Irene desmintió que su distanciamiento con ‘las Perdidas’ se deba a su ex Óscar Barajas. / Redes sociales

¿Quién es Kimberly, la más preciosa?

Kimberly Irene, conocida como Kimberly, la más preciosa, es una influencer y creadora de contenido originaria de León, Guanajuato, nacida el 2 de diciembre de 1990. Surgió desde un entorno familiar en el que asumió responsabilidades desde joven, como ha contado en diversas entrevistas, lo que marcó parte de su historia personal antes de dar el salto a las redes sociales, donde comenzó a construir una comunidad propia.

Su presencia digital la llevó a formar parte de ‘las Perdidas’, con el que ganó visibilidad dentro del contenido enfocado en experiencias y temas de la comunidad LGBTQ+ en México. A partir de ahí, amplió su alcance en plataformas como Instagram, YouTube y otras redes, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y proyectos profesionales.

Además de su actividad en internet, Kimberly ha participado en proyectos fuera del entorno digital, como la obra Perfume de Gardenia, donde ha compartido escenario con figuras como Aracely Arámbula, David Zepeda y Jorge Salinas. También ha sido parte de giras y campañas, consolidando su presencia en distintos espacios del entretenimiento.

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