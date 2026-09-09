Lucerito Mijares reaparece tras ser hospitalizada y revela detalles sobre su estado de salud tras cirugía

Lucerito Mijares rompió el silencio tras haber sido hospitalizada hace unas horas, y la cantante revela fuertes detalles sobre la cirugía a la que fue sometida el pasado lunes. Te contamos los detalles.

Estado de salud de Lucero Mijares / Redes sociales

¿Cuándo fue hospitalizada Lucerito Mijares?

De acuerdo con información publicada por Infobae, una fuente señaló que Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, habría sido ingresada a un hospital de la Ciudad de México el pasado lunes 7 de septiembre.

En dicho momento, se mencionó que su hospitalización presuntamente fue relacionado a un cuadro relacionado con apendicitis .

El reporte indicó que la joven cantante presuntamente recibió atención médica debido a este padecimiento. No obstante, en ese momento la información todavía no había sido confirmada oficialmente por la familia de la artista ni existía un parte médico que permitiera conocer con certeza su condición.

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Lucerito Mijares hospitalizada por problemas de salud / Redes sociales

¿Cómo reapareció Lucerito Mijares tras haber sido hospitalizada?

Lucerito Mijares reapareció en redes sociales, para compartir un mensaje que pudiera tranquilizar a sus seguidores, pues tras saberse su presunta hospitalización, comenzaron a surgir rumores sobre su salud.

La intérprete dijo que todo se debió a una apendicitis, diagnóstico que tuvo que ser atendido con una cirugía:

Estoy bien, gracias a todos los que preguntaron, a todos los que me mandaron mensaje. Tuve una apendicitis y ya me operaron, todo súper. Lucerito Mijares

La artista también pidió no prestar atención a las versiones que comenzaron a difundirse en redes sociales, pues algunas especulaciones sobre su estado de salud habían generado preocupación entre sus admiradores:

No se crean chismes raros que andan luego rondando por ahí. Y por eso estoy aquí, para aclarárselos. Lucerito Mijares

Lucerito agradeció los mensajes de apoyo, y afirmó que está en proceso de recuperación, pero haciendo hincapié en que todo salió bien.

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Lucerito Mijares reaparece tras problemas de salud / Redes sociales

¿Quién es Lucerito Mijares y cuál es su trayectoria?

Lucero Mijares Hogaza, conocida artísticamente como Lucerito Mijares, es una cantante y actriz, hija de dos importantes figuras de la música mexicana: la cantante y actriz Lucero y el intérprete Manuel Mijares.

Lucerito, durante su adolescencia, comenzó a realizar presentaciones junto a sus padres y poco a poco ganó reconocimiento frente al público.

Además de su trabajo sobre los escenarios, Lucerito también incursionó en el doblaje. Participó en la versión en español de la cinta animada Wish: El poder de los deseos, donde prestó su voz al personaje de Dahlia.

En 2024, Lucerito Mijares alcanzó mayor fama tras formar parte del programa Juego de voces, junto a su padre, programa musical en el que compartió escenario con reconocidos intérpretes y otros hijos de celebridades.

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