Gomita: Arrepentida de tantas cirugías, ahora vive de los memes: “Que me digan lo que sea, con eso puedo monetizar”
Gomita se sinceró sobre su sentir ante las críticas que ha recibido por los cambios físicos que ha tenido. Te contamos en este martes de TVNotas.
Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, aseguró que no se toma de forma personal las críticas y burlas que recibe constantemente en redes sociales, y que ha aprendido a convertirlas en una herramienta para mantenerse vigente y, por supuesto, generar dinero:
“Conozco el contenido que me ponen en internet, así como los comentarios. (Dicen) que soy como Lyn May, también me han dicho ‘Lulu D’Cartón’ y otras cosas. Que me digan lo que sea, con eso puedo monetizar y tener más vistas. Yo soy muy inteligente para eso”.
La influencer asegura que el bullying y los memes sobre su físico no le causan conflicto: “No me dan coraje; al contrario, me dan mucha risa. No me puedo enojar con la gente, porque me debo al público. Si quieren hacerme memes toda la vida, háganlo. Me divierto mucho”.
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¿Cuáles son las cirugías a las que se ha sometido ‘Gomita’?
A lo largo de los años, se ha realizado más de 15 cirugías estéticas en nariz, rostro, busto y glúteos. En 2021 se hizo un bypass gástrico y este, el año pasado puso en riesgo su vida. Ahora reconoce que su relación con los procedimientos quirúrgicos ha cambiado:
“Estoy súper asustada de entrar a quirófano. Ya no quiero hacerlo, a menos que sea por salud. Lo digo con toda honestidad y con el corazón en la mano: Para mí ya fue lo último y eso se lo pedí a Dios. Fue una situación muy difícil. Me ha costado mucho bajar y subir de peso en algún momento de mi vida. Ahorita, bajar ha sido más fácil, porque me acomodaron los intestinos y son cosas que no le deseo a las chicas que quieran realizarse algún tipo de cirugía para perder peso”.
Estas han sido las operaciones a las que se ha sometido:
- Se ha realizado rinoplastia en 3 ocasiones.Se aumentó el busto, y después tuvo una intervención en los senos.
- Se puso glúteos.
- Se arregló el rostro con una bichectomía, la colocación de mentón y una liposucción en la cara. Se hizo varias liposucciones en todo el cuerpo para tener una mejor figura (cintura, piernas y glúteos).
- En 2021 se realizó un bypass en Venezuela, pero en febrero de este año tuvo complicaciones que la llevaron a urgencias. Le detectaron una hernia de Petersen, la cual colapsó, por lo que estuvo a punto de perder la vida.
- Afortunadamente, se recuperó muy bien y ya está haciendo su vida normal. Asegura que ahora tiene miedo de hacerse cualquier otra cirugía, salvo que sea por salud.
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¿Gomita se arrepiente de haberse sometido a tantas cirugías?
‘Gomita’ se arrepiente de lo que hizo pasar a su cuerpo: “Creo que soy un vivo ejemplo de lo que no deben hacer en su vida: no hacerse el bypass, no hacerse cirugías plásticas. Así me pasó. A lo mejor esa era mi misión en este mundo: Regarla varias veces, para que los demás no lo hicieran. Estoy feliz de seguir viva. Ojalá sirva de ejemplo para que no lo hagan”.
Agradece estar viva:
Respecto a si ha tomado terapias psicológicas para superar este proceso, dijo: “Las dejé hace 2 años. Espiritualmente, lo que me ha ayudado es tener a Dios en mi corazón, haberme acercado más a él. Ha cambiado mi manera de ser, de vestir, de expresarme. Ha sido un proceso difícil. No ha sido de la noche a la mañana. Lo he intentado. Ha sido la mejor decisión que he tomado”.
Al preguntarle si estas críticas o ataques en redes le llegaron a afectar de alguna manera, mencionó:
“Sí me afectó, sobre todo cuando decían que me operara y me operaba. Hasta la última vez, cuando me hice el bypass y lo hablé con mi familia, la verdad para mí ya fue lo último. Para mí lo que viniera ya era lo de menos, porque sentía que decían: ‘Ah, es ‘Gomita’, vamos a fregarla’. Ya ni siquiera era porque me haga o no. Son cosas que no puedo solucionar y que no puedo controlar, y lo tomo de quien viene”
¿Y qué secuelas le han quedado tras esos ataques en redes por las cirugías? “Ninguna. Más bien, dinero y un circo. Un consejo para todas las jovencitas: Si pueden, tomen el control de sus emociones, para que puedan sacarle provecho a eso. Si por ahí hay alguna posibilidad económica, adelante. Lo que sí tengo son cicatrices, algunas son manchas. Dios ha sido maravilloso, porque me ha dado un cuerpo hermoso y sano que, por más cicatrices que tenga, mi recuperación ha sido muy buena”, concluyó.
¿Quién es Gomita?
- Debutó públicamente en 2010 en un concurso del programa Se vale, aunque sus inicios fueron trabajando en un circo familiar con sus hermanos ‘Lapicito’ y ‘Lapicín’.
- Entró al programa Sabadazo cuando tenía 15 años.Es influencer. Cuenta con una enorme comunidad de seguidores en redes sociales.
- Formó parte de la segunda temporada de La casa de los famosos México.
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