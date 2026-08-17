Mauricio Mancera fue sometido a una cirugía de reducción de pechos por ¿inseguridad?: “La zona seguía igual”

Mauricio Mancera (vinculado sentimentalmente a Gaby Ramírez recientemente) es uno de los conductores más reconocidos de la televisión mexicana, pero su reciente testimonio preocupó a sus fans y seguidores, pues se sometió a una cirugía en sus pechos, debido a un problema que arrastraba desde tiempo atrás. ¿De qué se trata?

Mauricio Mancera se sometió a cirugía / Redes sociales

¿Cuándo se sometió Mauricio Mancera a una cirugía en los pechos?

Aunque la noticia viralizada causó reacciones y preocupación entre sus seguidores, la verdad es que la cirugía a la que se sometió Mauricio Mancera no es reciente.

En un encuentro con medios, Mauricio contó algunas situaciones de salud que ha tenido, una de ellas, en el pecho, y a pesar de no haber dicho la fecha exacta, en otros momentos ha revelado que fue en 2019.

En aquel año Mauricio se encontraba trabajando para el programa Hoy, y un tema de estética terminó orillándolo a tomar esa decisión.

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Mauricio Mancera se sometió a cirugía en los pechos durante 2019 / Redes sociales

¿Por qué Mauricio Mancera de sometió a dicha cirugía en los pechos?

Mauricio Mancera tuvo una evidente pérdida de peso hace algunos años, y a pesar de todos los beneficios que obtuvo, solo le quedó un tema de inseguridad: sus pechos.

El conductor señaló en diferentes momentos que el físico de sus pechos no le agradaba, por lo que tuvo que someterse a un procedimiento para poder sentirse mejor consigo mismo:

El chiste es que me quité ch*chi. 480 gramos entre las dos, sí fue un tema que para mí era importante hacerlo. No importaba el peso que yo tuviera, siempre que pasaba el empedrado (parecido a un tope) temblaban (sus pechos). Mauricio Mancera

Además, Mancera sí reconoció que para muchos hombres podría parecer un tema que desearían “haber dejado en privado”, pero que él no tiene problema en contarlo:

Hay muchísimos hombres que tienen ese tema, y que pues para empezar no sabes a quién recurrir. De entrada puede ser complicado. Mauricio Mancera

Por último, Mauricio menciona que a pesar de la cirugía, sí debe haber cuidado en la alimentación y el peso, porque una mala dieta puede hacer que regrese todo lo que se le quitó.

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¿Qué programas ha conducido Mauricio Mancera?

Mauricio Mancera tiene una reconocida carrera como conductor y comunicador mexicano, razón por la que ya es rostro reconocido en televisión.

Mauricio Mancera comenzó su carrera trabajando como locutor de radio, y su personalidad lo catapultó a la televisión. Aquí algunos de los programas que ha conducido:



Venga la alegría,

Hoy,

Sale el sol,

Cuéntamelo ya!,

Miembros al aire,

100 mexicanos dijieron, entre otros.

A inicios de este año, Mauricio Mancera se hizo un cambio de look que retumbó en las redes sociales, un momento que se hizo viral en este 2026.

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