Conductor de noticiario sufre parálisis en plena emisión EN VIVO y causa preocupación: ¿Tuvo un derrame? VIDEO

En junio de este 2026, un querido conductor anunció su retiro de la TV, tras haber sido diagnosticado con una delicada enfermedad, dejando de lado su trayectoria de varias décadas.

Recientemente, una emisión en vivo de un reconocido programa de noticias se tornó preocupante, cuando el conductor comenzó a tener dificultades a la hora de hablar, para después tener un ataque de parálisis, en un momento que ya es viral. ¿De quién se trata?

Conductor de noticias sufre ataque de parálisis EN VIVO / Pixabay

¿Quién es el conductor de televisión que sufrió un ataque de parálisis en vivo?

El protagonista de esta noticia es el conductor australiano Iskhandar Razak, quien causó la preocupación de televidentes y audiencia en general, luego de aparecer en pantalla con evidentes dificultades para mover uno de los lados de su rostro.

El periodista, quien trabaja para la Australian Broadcasting Corporation (ABC), tuvo que hacer frente a una emergencia médica que se hizo evidente durante una transmisión en directo.

La situación ocurrió el pasado 6 de septiembre, cuando Razak presentó un informe para la cadena australiana. Algunos espectadores notaron que uno de sus ojos no parpadeaba con normalidad y que parte de su rostro parecía tener menor movilidad. ¿Qué pasó exactamente?

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El conductor Iskhandar Razak sufrió parálisis EN VIVO / Redes sociales

¿Cómo fue que el conductor Iskhandar Razak tuvo ataque de parálisis facial EN VIVO?

El 4 de septiembre, Iskhandar Razak participó en el segmento meteorológico de ABC y posteriormente compartió un fragmento de su aparición en Instagram, y fue en dicho momento cuando algunos de sus seguidores se percataron de que algo parecía diferente en su rostro.

Uno de los usuarios incluso le preguntó directamente si estaba bien, debido a que su ojo derecho no parpadeaba de la misma manera que el izquierdo.

La preocupación aumentó cuando el periodista apareció nuevamente en televisión el 6 de septiembre. En aquella ocasión, la falta de movimiento en uno de los lados de su rostro era más evidente.

Aunque mucho se especuló sobre la posibilidad de que el conductor hubiera sufrido un derrame, la situación era totalmente diferente. El propio Razak afirmó que se trataba de un episodio de parálisis facial , la cual, ya estaba siendo tratada:

Buenas noticias: no es un derrame cerebral, pero, como pueden ver, mi rostro no está reaccionando realmente como lo hace normalmente. Iskhandar Razak

La tranquilidad llegó a sus seguidores, pues contó también que tras los estudios realizados, no había señal de daño neurológico o alguna complicación:

Con suerte, esto se solucionará por sí solo con medicamentos y tratamiento en unas pocas semanas como máximo. (...) Si me ven por las calles con un parche en el ojo, ya saben por qué. Iskhandar Razak

Debido a su diagnostico, Isak decidió tomarse algunos días de descanso para concentrarse en su recuperación, por lo que reaparecerá en televisión hasta dentro de unas semanas.

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¿Quién es Iskhandar Razak y cuál es su carrera?

Iskhandar Razak es un periodista, reportero, productor y presentador de televisión y radio que forma parte de la Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Actualmente desarrolla parte de su trabajo periodístico desde Melbourne, Australia, donde participa en la cobertura de noticias y en espacios informativos de la cadena.

Su carrera comenzó en Adelaide (también ciudad de Australia), donde trabajó para Messenger Newspapers. Posteriormente, en 2006, se incorporó a la ABC, organización en la que ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional.

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