Uriel Estrada, querido conductor de Al extremo, queda FUERA del programa, ¿ya tiene reemplazo? Así lo anunció

Hace unos días, se dio a conocer la muerte del conductor Beto Morales, noticia que conmocionó a la televisión mexicana. Ahora, otra información relacionada con uno de los rostros de TV Azteca vuelve a generar sorpresa entre los televidentes, aunque, afortunadamente, esta vez no se trata de una tragedia.

Y es que se anunció que uno de los conductores más populares de la televisora, quien durante los últimos años estuvo al frente de ‘Al extremo’, dejará el programa. ¿Cuál fue la razón de su salida? Te contamos.

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Al Extremo / IG: @trianalion / @fernandolozu

¿Quién es Uriel Estrada, el conductor que dejó de formar parte de ‘Al extremo’?

El conductor que deja las filas de ‘Al extremo’ es Uriel Estrada, quien estuvo al frente del programa durante casi seis años.

La emisión de este viernes 28 de agosto comenzó con un breve video en el que se recopilaron algunos de los momentos que Uriel protagonizó durante su paso por el programa. Al mismo tiempo, sus compañeros le agradecieron por el trabajo realizado y reconocieron su profesionalismo y desempeño durante los años que formó parte de la producción.

Poco después, las redes sociales de ‘Al extremo’ también le dedicaron una publicación para agradecerle por su tiempo al frente de la emisión y desearle éxito en su próximo reto profesional.

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Uriel Estrada deja Al extremo / Instagram

¿Por qué Uriel Estrada dejó ‘Al extremo’?

La razón detrás de la salida de Uriel Estrada de ‘Al xtremo’ está relacionada con una nueva etapa en los noticieros de TV Azteca.

La barra informativa de la televisora atraviesa una reestructuración en la que se contemplan nuevos espacios de noticias, así como modificaciones en algunos de los programas que ya forman parte de la programación.

En medio de estos cambios, Uriel Estrada asumirá un nuevo reto profesional como titular de ‘+Hechos’, el nuevo espacio informativo que se transmitirá por Azteca UNO a las 9:30 de la noche; así lo anunció en su cuenta de Instagram.

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¿Quién sustituirá a Uriel Estrada en la conducción de ‘Al extremo’?

Hasta el momento, no se ha anunciado quién ocupará el lugar de Uriel Estrada en la conducción de ‘Al extremo’, por lo que la incógnita sobre su reemplazo continúa.

Por ahora, Vanessa Claudio, Alex Garza y Carlos Quirarte se mantienen como los conductores titulares de la emisión.

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