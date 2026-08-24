Chef sufre explosión de olla de presión en pleno programa en vivo y cortan la transmisión: ¿Qué le pasó? VIDEO

Los accidentes EN VIVO no son algo nuevo, algo así pasó en Sale el sol con Mauricio Mancera y la chef Ingrid Ramos, cuando un flamazo sorprendió a compañeros y televidentes.

Ahora, un chef y conductor protagonizó un aparatoso accidente durante una transmisión en vivo, luego de promocionar unas ollas de presión, pero el resultado fue completamente diferente al esperado. ¿Qué le pasó exactamente?

Chef sufre accidente durante programa EN VIVO / Pixabay

¿Quién es el chef y conductor que sufrió la explosión de una olla de presión EN VIVO?

Se trata del chef y conductor Leonardo Roncon, mientras se encontraba al frente de una cápsula en el programa Santa receita, de TV Aparecida.

El momento ocurrió en 2023, pero se revivió en redes sociales durante el fin de semana. El presentador realizaba una promoción relacionada con el utensilio de cocina y explicaba algunas de sus características de seguridad.

A pesar del fuerte susto, Leonardo Roncon logró mantener la calma y continuó participando en la emisión, mientras el video del accidente volvía a circular en internet y despertaba dudas sobre lo que realmente ocurrió.

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Leonardo Roncon sufre accidente EN VIVO / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que el chef Leonardo Roncon sufrió accidente EN VIVO?

Leonardo Roncon se encontraba preparando frijoles durante una demostración, cuando comenzó a hablar sobre uno de los principales temores que muchas personas tienen al utilizar una olla de presión.

Precisamente mientras explicaba las medidas de seguridad del producto que estaba promocionando, el chef decidió levantar la tapa del recipiente. Sin embargo, el contenido todavía se encontraba caliente y, al abrirlo, el caldo salió de manera repentina.

Después de que el video generara preocupación, Leonardo Roncon apareció junto a la presentadora Abiane Souza para tranquilizar a sus seguidores y agradecer los mensajes que comenzaron a recibir tras lo sucedido: “ Todo bien, no me quemé, al menos no físicamente. Besos a todos ”, fue el mensaje compartido.

No se informó sobre lesiones derivadas del accidente y el propio conductor dejó claro que se encontraba en buenas condiciones tras el percance.

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¿Quién es Leonardo Roncon?

Leonardo Roncon es un chef y conductor de televisión brasileño que ha desarrollado parte importante de su carrera en la televisión brasileña.

Frente a las cámaras ha combinado su experiencia gastronómica con la conducción televisiva, participando en demostraciones culinarias y compartiendo distintos platillos con la audiencia.

En redes sociales también comparte recetas actualmente, en una comunidad que supera los 100 mil seguidores.

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