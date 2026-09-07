¡Triunfa Maca Carriedo con Macanazo informativo en Heraldo Televisión!
La conductora Maca Carriedo feliz en su programa, el Macanazo informativo, y nos cuenta el secreto de su éxito. Todo en este martes de TVNotas.
Maca Carriedo está viviendo un gran momento profesional. Está al frente de Macanazo informativo, programa de Heraldo Televisión que rápidamente ha conseguido conectar con el público gracias a su peculiar mezcla de información, entretenimiento y la personalidad de la conductora.
Maca Carriedo habla de cómo comenzaron los planes de su proyecto
Maca Carriedo nos contó cómo inició el proyecto y cuál fue el proceso para que el programa tuviera identidad propia: “Lo trabajamos muchísimo”, compartió al recordar que inicialmente pensaban tener alrededor de 2 meses para preparar el concepto, pero sus planes cambiaron cuando le informaron que tendría mucho menos tiempo.
“(Mi jefe) me dijo: ‘N’hombre, ¿estás loca? ¿Cuál 2 meses? Arrancas en 2 semanas’”. Entonces, reunió al equipo y comenzaron a trabajar para conseguir que el programa se posicionara. Finalmente, el esfuerzo rindió frutos, pues además de su presencia en TV, el programa ha conseguido tener una importante vida en redes, algo que priorizaron desde el inicio y que consideran fundamental: “Sabíamos que si queríamos que le fuera bien, tenía que hacer ruido, ¿no? Se tenía que ver en redes e inundarlas”.
Y parece que la estrategia ha funcionado, pues asegura que el programa ha tenido una importante respuesta en Internet: “Somos un programa de TV, pero que tiene una vida digital muy, muy grande”. Respecto a la delicadeza que existe actualmente en redes sociales, cuando se expresa una opinión, Maca considera positivo que existan espectadores que no siempre estén de acuerdo con sus opiniones. Tiene claro qué tipo de periodismo quiere hacer: “Yo me he dedicado a la información desde hace más de 15 años. Siempre he querido hacer noticias como a mí me gustaría que me informaran”.
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¿De qué trata Macanazo informativo, programa de Maca Carriedo en Heraldo Televisión?
Una de las principales premisas de Macanazo informativo es que tanto ella como su equipo puedan hablar de los temas que realmente les interesan y hacerlo de una manera cercana para el público:
Le digo al equipo: Lo que a ustedes les interese, con las razones por las cuales les interesa, tráiganlo a la mesa, platíquenlo y esperemos que el público lo reciba bien’.
Y si algo tiene claro es que informar implica, en ocasiones, incomodar a quienes piensan diferente, algo que, menciona, también es importante para que el programa funcione. “Nosotros queremos ser ese espacio que diga
la neta, aunque haga enojar. No nos importa. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, alguien que piensa que dije una estupidez y alguien que le va a resonar y va a decir: ‘Oye, sí es cierto’”.
Prefiere crear y planear su contenido sin importar el ‘qué dirán’: “En la radio o cuando escribo, no pienso en cómo se va a recibir el mensaje, sino en cómo quiero dar yo el mensaje. Es mi trabajo que pongo a consideración de alguien”.
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¿Cuál es el secreto de Maca Carriedo para mantenerse vigente?
A lo largo de su carrera, Maca Carriedo se ha ganado la fama de ser una mujer irreverente y políticamente incorrecta, etiqueta que ella misma acepta, aunque asegura que no se trata de un personaje: “Yo soy frente a la cámara como en la oficina o en mi casa”, explicó. Por eso, considera que el público que la ha seguido durante años ya conoce perfectamente su manera de ser y ha aprendido a quererla con todo y sus opiniones directas, y esto ha sido un factor clave para su éxito y el del programa. Otro de los ingredientes que ha permitido que el programa conecte con la audiencia es la cercanía:
No buscamos ser el programa que usa palabras elevadas. Buscamos contar las cosas como las entendemos, dar contexto y ser como un miembro más de la familia.
La idea es que el proyecto acompañe a las personas al iniciar su día y que en él puedan encontrar diferentes tipos de contenidos. “Buscamos ser un (integrante) más de la casa y creo que lo estamos logrando”.
Disfruta que el formato le permita brincar de temas de entretenimiento a asuntos políticos y sociales, sin perder su esencia. “Creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Demostrar que, para informar, para ser veraces, para que la gente crea en ti, no hace falta caer en un estereotipo ni estar dentro de un formato”.
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¿Maca Carriedo tiene otro proyecto en mente?
Aunque tiene claro que siempre quiere hacer cosas nuevas, actualmente Maca Carriedo asegura sentirse “en total plenitud” con Macanazo informativo: “Hoy estoy haciendo exactamente el programa que quiero hacer”. Y aunque ya tiene bastante trabajo entre TV, radio y pódcast, no descarta seguir aceptando nuevos retos profesionales. “Siempre quiero hacer más cosas. Es bienvenido todo lo que pueda venir. Yo digo que sí y ya luego le pienso, menos a La casa de los famosos, a eso nunca le diría que sí”.
Reconoce que mantener todos sus proyectos requiere mucho esfuerzo. “Es mucha disciplina y mucho orden”, y agregó cómo es su rutina para cumplir con todo: “Mi día empieza a las 6 am, para irme al gym, cuando me da la energía, regresar, empezar a ver el orden del día, escribir ‘El macanazo’, que ahora se ha hecho tan famoso en el editorial, llegar al foro a las 8:30 lista para que me arreglen y estar al aire. Después tenemos 2 horas para preparar el programa de radio. A las 3 empezar a vivir un poco la vida, si nos quedan ganas de hacer algo y no de irnos a acostar”, finalizó.
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¿Cuál es la trayectoria de Maca Carriedo?
- Es periodista y conductora. Se ha caracterizado por su estilo directo y sentido del humor.
- Inició su carrera en radio con participaciones en espacios como TeleFórmula, EXA e Ibero 90.9.
- Llegó a la TV en programas como Hoy, D-Generaciones, Intrusos, La parodia y El privilegio de mandar.
- Se consolidó en medios digitales, donde surgió El noti, proyecto independiente que actualmente conduce junto con Javier Garza.
- Fue conductora de la quinta temporada de La más draga.
- Actualmente encabeza Macanazo Informativo y conduce Maca diario, ambos en El Heraldo.
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