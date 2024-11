Maca Carriedo contesta: “He trabajado lo suficiente para tener mi propio espacio”

La semana pasada te hablamos en exclusiva sobre la intempestiva salida de Maca Carriedo del canal La saga, liderado por Adela Micha. Nos contaron que las cosas entre ellas no terminaron del todo bien. Incluso se hablaba de aspectos económicos y traición a esta última.

Maca Carriedo pidió derecho réplica tras información de la semana pasada sobre su salida de ‘La saga’

Ante esto, la propia Maca pidió derecho de réplica para expresar su sentir y su versión de lo que había pasado tras anunciar su salida de La saga: “Cuando publican una nota sin sustento ni rigor periodístico, pasa que estoy bien. Sé que es falso. No sé cuál sea la sorpresa. Se anunció como se anuncia un proyecto nuevo. Las cosas así son completamente positivas. Siempre, estrenar un espacio y llegar a más personas es una sorpresa. Pero he trabajado lo suficiente para merecer un espacio propio”.

Le preguntamos desde cuándo tenía la inquietud de tener su propio espacio:

“No es que tenga la inquietud. Llevo muchos años trabajando. Desde 2010 estoy en los medios. Las cosas se dieron. El momento llegó y lo acepté. Así como se lo ofrecen a muchísimos otros profesionales”. Maca Carriedo

Maca Carriedo: ¿Cómo fue la despedida con Adela? ¿Por qué dejó de seguirla en redes?

¿Cómo fue la despedida con Adela? “Lo que haya sucedido en esa plática me lo guardo con el respeto y el cariño que le tengo a Adela. Si ella decidió que no es compatible con su proyecto, lo respeto. Como he respetado sus decisiones y ella las mías siempre. Mi último día fue normal. No teníamos pensado que fuera el último, pero las cosas pasaron así. A ninguna nos gustan las despedidas. Siempre lo habíamos platicado”.

¿Por qué dejó de seguirla en redes? Es solo no seguir a alguien y ya. No es como comprar una casa. No es una decisión importante. Seguir a alguien en redes sociales no define una relación. Ni siquiera le doy importancia. Lo he dicho en distintos lugares y ella misma lo señaló: Ella tiene un lugar importante en mi vida, yo en la suya. Pertenezco a una nueva generación de comunicadores que queremos trabajar y probar nuevas fórmulas, haciendo un periodismo fresco y novedoso”.

“Mis últimos días en La saga fueron como siempre: Acabar el programa y quedarme un momento más y después irme. O si tenía que grabar algo, quedarme. La verdad, simples rumores y mentiras”.

Maca Carriedo: ¿cómo se lleva con los hijos de Adela Micha?

¿Cómo te llevas con los hijos de Adela?: “A la familia de Adela la quiero mucho. Son también importantes en mi vida y no tengo absolutamente nada malo que decir de ellos”.

“Nuestra vida laboral siempre ha sido pública, pero nuestra vida como amigas siempre ha sido privada. Entonces te puedo decir que estamos bien. Podría decir que a ella también le sorprendió esta publicación y ella y yo tenemos la absoluta certeza de que es falsa”. Maca Carriedo

¿La consideras tu amiga?: “Por supuesto que sí. Es una persona importante en mi vida”.

Respecto a si quiere hacerle competencia a Adela en plataforma y si ella estaba tratando de sacar ventaja, nos dijo: “No es crear una La saga. Mi plan es trabajar y usar mi plataforma que tengo desde hace mucho tiempo. No la he usado porque no me parecía correcto tener un canal de YouTube si trabajaba en un canal igual. Pero ahí lo tengo. Seguramente lo usaré, pero no será como La saga. No tengo necesidad de hacer dinero a espaldas de nadie. Tengo muchos años trabajando y eso sí es comprobable. Esto no te lo cuenta una amiga cercana. Te lo digo yo”.

“Fueron muchos años y evidentemente se hace una rutina. Estoy muy contenta en esta nueva etapa. Iniciando mi día de manera distinta. Me sigo despertando temprano, pero para irme al gimnasio, para ver a mi familia, para trabajar, para armar mi programa a mi gusto e imprimirle mi sello”.

Maca Carriedo: Su nuevo programa ‘Maca diario’

Por último, nos platicó de su programa Maca diario: “Estoy construyendo una nueva comunidad. Usando mi voz para amplificar lo que sucede en México y en el mundo. Estoy satisfecha. Feliz de formar parte de un grupo como El Heraldo. Feliz de cómo me han cobijado y agradecida por confiar en mí”.

