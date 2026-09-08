Invitada a programa de televisión convulsiona EN VIVO y llaman a pausa; así fue el estremecedor momento! VIDEO

En 2025 se hizo viral el caso del periodista argentino, Daniel Gómez, quien se desplomó en pleno programa, en un hecho que le dio la vuelta al mundo. Hoy, la historia parece repetirse en otra figura.

Un tenso momento se vivió durante una reciente transmisión en vivo, cuando una invitada a un programa comenzó a convulsionar mientras era entrevistada. Ella tuvo que se atendida por personal, causando preocupación entre los presentes y la audiencia. ¿Quién es?

Invitada convulsiona en plena transmisión EN VIVO

¿Quién es la invitada que convulsionó durante la transmisión EN VIVO de un programa?

Todo ocurrió durante una transmisión de NotiCentro al amanecer, programa de televisión de Puerto Rico, luego de que la atleta paralímpica y escritora Melanie Valdés Reyes, conocida como “la Chica de las alas”, sufriera una convulsión mientras participaba en una entrevista en vivo.

La propia Melanie fue quien compartió el video mostrando el momento en el que sufrió el ataque, así como a los conductores mostrando una expresión de sorpresa y preocupación:

“ Hoy tuve una convulsión en televisión ”, explicó Melanie.

El video ya se ha hecho viral, tan solo en su cuenta de Instagram ya acumula más de 55 mil likes, y miles de comentarios, de entre quienes desean su recuperación, y de los que admiran su fortaleza.

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Melanie Valdés, atleta que convulsionó en vivo / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que Melanie Valdés convulsión EN VIVO?

Durante la entrevista en el programa, Melanie Valdés se encontraba conversando con los conductores cuando, inesperadamente, comenzó a presentar una convulsión.

La atleta recibió ayuda y, afortunadamente, el episodio pudo ser controlado sin que se reportaran consecuencias mayores derivadas de lo ocurrido durante la transmisión:

Obviamente parte de la condición, Melanie en estos momentos está sufriendo los efectos. Conductor de Noticentro

Los conductores llamaron a pausa comercial para que Melanie fuera atendida. De acuerdo el propio relato de Melanie, los responsables del programa le preguntaron si quería retomar la entrevista y ella aceptó.

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@alfasportsprtv La queridísima Melanie Valdés quien nos cautiva los fines de semana con su fuerza y contenido en silla de ruedas durante las carreras pedestres del país sufrió una convulsión en vivo en el programa Noticentro. Ante el episodio Melanie subió el video en las redes reflejando la realidad que pasa con su condición de epilepsia añadiendo este emotivo mensaje: “Esto es tan difícil de mostrarles 🥺✨🙏 Hoy, como muchos ya saben…tuve una Convulsión durante una entrevista en Noticentro Aunque es muy difícil para mí verme así… Quiero compartirles éste pedacito de mi Vida🙏 Para que puedan ver, y entender, un poquito más de ésta Condición🧠⚡ Durante las carreras… Muchos de ustedes me han visto en éstos Episodios, pero sé que muchos de ustedes no saben que padezco de ésta Condición de Epilepsia🤝 Estaré siempre Agradecida con @noticentrowapa @yizettecifredo y @jorgegelpi por dejarme mostrarles un poquito más de mi Historia… y mi Realidad❤️ Los quiero mucho familia. Con todo mi cariño✨ -La Chica de las Alas 🏃🏻‍♀️🪽 Gracias por cada mensaje siempre que nos ven en la Televisión 💕 no saben lo bonito que se siente tenerlos conmigo🤝” finalizó Melanie ♬ sonido original - Alfasportspr TV

¿Quién es Melanie Valdés y qué padece?

Tras compartir el video, Melanie Valdés aprovechó para explicar a sus seguidores que las convulsiones forman parte de una condición médica que enfrenta desde hace tiempo. La escritora reveló que fue diagnosticada con epilepsia refractaria, padecimiento que puede provocar episodios convulsivos :

Quiero compartirles éste pedacito de mi vida para que puedan ver, y entender, un poquito más de esta condición. Durante las carreras... muchos de ustedes me han visto en éstos episodios, pero sé que muchos de ustedes no saben que padezco de ésta condición de epilepsia. Melanie Valdés

Melanie tiene una trayectoria como atleta y escritora, quien ha construido una historia de superación después de perder la movilidad de sus piernas.

Con el paso del tiempo, su hisrotia de vida la convirtió en una figura reconocida por su mensaje de fortaleza y perseverancia.

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