Conductor de televisión anuncia EN VIVO su retiro por enfermedad: ¡Fue diagnosticado con alzeheimer! VIDEO

Han pasado solo unos meses de la muerte del padre de David Bisbal, quien padecía alzheimer, motivo por el que la enfermedad se ha convertido en “temida” entre las personas.

Un icónico conductor de televisión causó tristeza y preocupación en televidentes, luego de confirmar, en plena transmisión en vivo, su retiro de manera definitiva como presentador de un programa. Según su propio testimonio, fue diagnosticado con alzeheimer. Te contamos de quién se trata.

Querido conductor de televisión se retira por alzeheimer / Pixabay

¿Quién es el conductor de televisión que se retira por diagnóstico de alzheimer?

El reconocido periodista y presentador de ABC News , Bill Ritter , lanzó un conmovedor testimonio y posterior retiro de la televisión, luego de ser diagnosticado con alzheimer, por lo que decidió priorizar su salud.

Durante los últimos minutos del informativo, el comunicador de 76 años informó, con la voz entrecortada, que tomó la decisión de retirarse debido al padecimiento que le fue notificado:

“ Tras una serie de pruebas, mis médicos me dijeron que tengo Alzheimer ”, dijo el conductor.

La noticia fue compartida durante la emisión del noticiero de las 6 de la tarde del pasado 12 de junio, marcando el cierre de una trayectoria de casi tres décadas en ABC 7 Nueva York.

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Bill Ritter anuncia retiro de TV / Redes sociales

¿El conductor Bill Ritter se retira también por problemas familiares?

La lucha contra el alzheimer no es algo desconocido para Bill Ritter. Durante su mensaje recordó que su padre falleció a causa de esta enfermedad en junio de 1998 , una experiencia que marcó profundamente su vida:

Mi padre falleció a causa de ella en junio de 1998. Desde entonces he participado activamente en la lucha para detener el Alzheimer, y seguiré haciéndolo junto con mi amigo. Bill Ritter

Cabe señalar que NO se quedará sin trabajo, pues se le asignó un rol diferente, el de ser un investigador e informante sobre la enfermedad y los posibles avances en contra de ella.

De igual manera, Ritter aseguró que su familia tuvo un papel importante en la decisión, ya que al convertirse en abuelo por segunda vez de manera reciente, quiere y desea pasar más tiempo con ellos:

Pasar más tiempo con mi familia ahora se ha vuelto aún más importante, porque mi vida ha dado un giro. Bill Ritter

Ahora, tras recibir el mismo diagnóstico que enfrentó su padre, el comunicador aseguró que continuará utilizando su voz para impulsar la investigación.

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¿Cuál es la trayectoria de Bill Ritter en televisión?

Bill Ritter tiene una larga carrera en el periodismo televisivo estadounidense. Su ingreso a la industria se dio en estaciones locales de San Diego y Los Ángeles antes de incorporarse a ABC 7 Nueva York en 1998.

En el 2001 asumió la conducción del noticiero de las 6 de la tarde, posición desde la que informó sobre algunos de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas.

Además de su trabajo como presentador, Ritter también colaboró como corresponsal para ABC News y participó en el reconocido programa de investigación 20/20.

En su despedida, el periodista dejó un mensaje que conmovió a colegas y espectadores:

Voy a extrañar muchísimo informarles las noticias a todos ustedes, con la verdad y con hechos, sin importar a quién favorezcan o perjudiquen. Ha sido un honor para mí hacerlo. Pero por ahora, les deseo salud y paz. Cuidémonos unos a otros. Bill Ritter

Colegas y seguidores de su trabajo, así como del canal, se despidieron del Bill y le escribieron sus mejores deseos.

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