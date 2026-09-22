Facundo sorprende al anunciar su regreso a un reality tras su polémica salida de LCDLFM; ¿vuelve al encierro 24/7?

Después de que Facundo sorprendiera con nuevo proyecto en la ‘competencia’ tras salir de La casa de los famosos México, el conductor anunció su regreso a un reality show. ¿Sin miedo a la funa? ¡Te contamos los detalles!

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Facundo confirma su llegada a un nuevo proyecto. / Redes sociales

¿Por qué la participación de Facundo en La casa de los famosos México fue tan controversial?

Facundo fue uno de los participantes más polémicos de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 debido a su enfrentamiento con personalidades como Aarón Mercury y Alexis Ayala, lo que terminó por marcar su salida pese a ser considerado uno de los favoritos al inicio de la competencia.

Al ser eliminado del reality show, el exconductor de programas como ‘ncógnito y ¿Cuál es el bueno? confesó que, aunque consideraba ser una persona divertida en la casa más famosa de México, rápidamente se percató de que el formato buscaba más la polémica.

“Entré confiado porque creía que ser creativo, divertido, cuate y esas cosas iban a ser las que iban a ver de mí. Este programa demanda más reactiva, más violenta, más destructiva… y para mí no es este tipo de proyectos”. Facundo

Tras dichas declaraciones del exhabitante de LCDLFM, se especuló que Facundo no regresaría a un reality show; sin embargo, recientemente fue anunciada su participación en Juego de villanos de Telemundo. ¿Cambió de opinión?

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Facundo fue uno de los habitantes menos queridos en LCDLFM. / Captura de pantalla internet

¿Qué hará Facundo en Juego de villanos tras polémica salida de LCDLFM?

Tras especularse que Nicola Porcella le habría quitado su lugar a Facundo en Miembros al aire, el conductor sorprendió al anunciar su llegada al programa Juego de villanos de Telemundo, pero no será como habitante, sino como presentador del proyecto.

De acuerdo con el video promocional que ya circula en redes, el exhabitante de La casa de los famosos México será el encargado de guiar a las celebridades más explosivas y que constantemente están en polémicas, por lo que son considerados ‘villanos natos’.

Como era de esperarse, las reacciones entre el público no se han hecho esperar. En su mayoría, celebran la llegada de Facundo como conductor con comentarios como: “Vienen con todo”, “El mejor conductor”, “Amo a Facundo”, entre otros.

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¿Cuándo y a qué hora se estrena Juego de villanos? Ellos son sus posibles participantes

El anuncio de Facundo como conductor de Juego de villanos no solo generó reacciones positivas, sino también especulaciones sobre los posibles participantes. Hasta ahora, no hay un anuncio oficial, pero en redes circula una lista en la que se leen nombres como.



Luca Onestini

Aleska Génesis

Yina Calderón

Yam Yam

Nahomi Mejia

Sergio Mayer

Miguelito

Sandra Itzel

Awilda Herrera

Julia Argüelles

El estreno de Juego de villanos se realizará el próximo 20 de octubre en punto de las 7:00 de la noche a través del canal oficial de Telemundo. ¿Las celebridades están dispuestas a darlo todo?

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