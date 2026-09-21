¿Por qué se le zafó la cadera a Alejandra Guzmán? Médico revela qué provocó el accidente en pleno concierto

Lo que comenzó como una noche de música terminó en momentos de angustia para Alejandra Guzmán. La cantante tuvo que detener su concierto en Veracruz tras sufrir una fuerte lesión que le impidió seguir de pie. Días después, el médico que la atendió rompió el silencio, reveló el diagnóstico y explicó qué deberá hacer la rockera para evitar que el problema vuelva a repetirse.

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Alejandra Guzmán / Redes sociales

¿Qué pasó con Alejandra Guzmán durante su concierto en Veracruz?

La noche del 19 de septiembre, Alejandra Guzmán se presentó en Boca del Río, Veracruz, pero el espectáculo tuvo que ser suspendido de manera inesperada tras un incidente ocurrido sobre el escenario.

Mientras realizaba una coreografía junto a sus bailarines, la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’ y ‘Llama por favor’ comenzó a mostrar dificultades para mantenerse en pie debido a un intenso dolor.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales. En los videos se escucha a la cantante pedir ayuda frente al público:

“No sé qué hacer, creo que necesito un doctor. ¿Hay una ambulancia o algo?”. Alejandra Guzmán

Minutos después, integrantes de su equipo y personal médico subieron al escenario para auxiliarla. Debido a la gravedad de la situación, Alejandra Guzmán fue trasladada de emergencia a un hospital, dejando el concierto inconcluso.

La cantante también explicó lo que estaba ocurriendo mientras era sostenida por sus bailarines. “Disculpen, es que me zafó la cadera”, dijo visiblemente nerviosa ante los asistentes.

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¿Cuál fue el diagnóstico de Alejandra Guzmán tras lesionarse la cadera?

Tras el accidente, la propia cantante agradeció públicamente al médico Eduardo Arévalo, quien la atendió en Veracruz y logró acomodar nuevamente la articulación afectada. Sin embargo, fue hasta este 21 de septiembre cuando se dieron a conocer más detalles sobre su estado de salud. De acuerdo con información difundida por Despierta América, el especialista diagnosticó una luxación de cadera.

Además, el médico explicó que la intérprete necesitará reemplazar la prótesis que utiliza actualmente por una más moderna conocida como “doble movilidad”, diseñada para ofrecer mayor estabilidad.

Despierta América “El especialista señaló que Alejandra necesita reemplazar su prótesis por una de tecnología más moderna conocida como de ‘doble movilidad’”

Según el reporte, la famosa también deberá permanecer en reposo durante al menos tres semanas, periodo necesario para garantizar una recuperación adecuada antes de retomar sus compromisos profesionales.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, ya que no es la primera vez que la cantante enfrenta problemas relacionados con esta parte de su cuerpo.

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¿Cómo está Alejandra Guzmán después del accidente en Veracruz?

Horas después de ser hospitalizada, Alejandra Guzmán reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y asegurar que se encontraba fuera de peligro.

Incluso compartió un video desde el hospital en el que, fiel a su sentido del humor, cantó una versión improvisada de ‘Cuidado con el corazón’ frente al personal médico que la atendió.

Días más tarde volvió a publicar un nuevo mensaje mostrando una radiografía y explicando que su recuperación avanzaba favorablemente: “Ya descansé, ya se me desinflamó (...) Estoy bien, estoy completa, estoy caminando”, expresó la artista.

La cantante también dejó claro que no piensa retirarse de los escenarios pese al accidente y aseguró que seguirá trabajando en su gira.

Alejandra Guzmán “Gracias a todos los doctores. Voy a cantar que es lo que mejor sé hacer, la bailada la voy a tener que dejar más tranquila; pero de que hay Alejandra, hay Alejandra para mucho tiempo”.

Sus palabras tranquilizaron a miles de fans que temían que la lesión pudiera tener consecuencias más graves para su carrera.

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¿Por qué Alejandra Guzmán ha tenido tantos problemas de cadera en los últimos años?

Los problemas físicos de Alejandra Guzmán no son nuevos. Desde hace varios años la cantante enfrenta complicaciones derivadas de un severo desgaste en las articulaciones de la cadera. Esta condición la llevó a someterse a procedimientos médicos complejos, incluida la colocación de dos prótesis de titanio, una en cada lado.

Además, su situación se ha visto agravada por las secuelas relacionadas con las intervenciones que enfrentó tras el polémico caso de los biopolímeros que afectó su salud hace más de una década. Debido a estas complicaciones, la artista ha pasado por numerosas cirugías y tratamientos especializados a lo largo de los años.

De hecho, el incidente ocurrido en Veracruz no fue el único susto reciente. Apenas en enero pasado sufrió una caída en su domicilio que también provocó una dislocación de cadera y requirió atención médica inmediata.

Ahora, tras esta nueva luxación, los especialistas consideran que el reemplazo de su prótesis por una tecnología más moderna podría ayudar a disminuir el riesgo de futuras lesiones y permitir que la cantante continúe con su carrera artística.

Por lo pronto, Alejandra Guzmán permanece enfocada en su recuperación. Aunque deberá reducir la intensidad de sus movimientos sobre el escenario durante un tiempo, la llamada Reina del Rock dejó claro que sigue con ánimo de volver a los escenarios y continuar haciendo lo que más disfruta: cantar frente a su público.