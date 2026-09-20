Cazzu reaparece con alarmante FOTO tras virus; desata la preocupación de sus fans: ¿Peligran sus conciertos?

Después de que Cazzu alarmara a sus seguidores tras posponer conciertos por culpa de un fuerte virus, la intérprete de éxitos como ‘Con otra’ y ‘Mala suerte’ volvió a causar preocupación al reaparecer horas antes de su evento gratuito en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué está pasando con la ex de Christian Nodal? ¡Aquí te contamos!

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Cazzu alarma a sus fans al posponer conciertos. / Redes sociales

¿Qué pasó con Cazzu tras el cumpleaños de su hija, fruto de su relación con Christian Nodal?

Hace unos días, Cazzu dio a conocer que tendría que poner una pausa en sus compromisos profesionales de la gira Latinaje Tour. Según la artista argentina, problemas de salud le impidieron recuperarse a tiempo para seguir con las fechas planeadas.

“Hace unos días atrás me agarré un virus, una influenza, una cosa ahí bastante potente. Empecé a buscar a través de todos los medios recuperarme para cumplir con estas citas tal como se los había prometido, pero no lo conseguí”, detalló Cazzu a través de sus redes oficiales.

Debido a que la intérprete de ‘Balada malvada’ no dio un diagnóstico médico detallado, sus seguidores manifestaron su preocupación por su hija menor, fruto de su relación con Christian Nodal. Sin embargo, Cazzu no mencionó nada acerca de su primogénita y se limitó a asegurar que pronto volverá a los escenarios.

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Cazzu pospone conciertos por culpa de un fuerte virus. / Redes sociales y canva

Así reapareció Cazzu tras problemas de salud por un virus; ¿cuándo regresa a los escenarios?

En medio de la controversia entre Cazzu y Christian Nodal por la crianza de su hija menor y la ‘Ley Cazzu', la cantante argentina reapareció en su cuenta de Instagram con nuevos detalles sobre su estado de salud.

A través de sus historias, la cantante argentina compartió una foto en la que se ve con una mascarilla para nebulizador, la cual acompañó con el texto: “Dándolo todo para llegar al lunes 21 y poder estar flama con mi gente de Moreno”.

Según la información compartida por Julieta Emilia Cazzuchelli, tiene pactado un concierto gratuito en Buenos Aires, Argentina, el próximo 21 de septiembre, por lo que está haciendo hasta lo imposible para recuperarse y continuar con sus compromisos profesionales.

Por el momento, se desconoce mayor información sobre su estado de salud, pero sus seguidores ya han manifestado sus deseos de que mejore pronto y vuelva a estar al cien en sus conciertos agendados.

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Cazzu alarma con fotos tras hablar de fuerte virus. / Redes sociales

¿Por qué la polémica entre Cazzu y Christian Nodal volvió al ojo del huracán?

Mientras Cazzu aseguró hacer hasta lo imposible por regresar a los escenarios, la controversia con Nodal volvió al centro de atención luego de que el sonorense compartió un comunicado en el que aseguró que “no busca frenar, obstaculizar ni suspender” la ‘Ley Cazzu’.

“Es falso que Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la llamada ‘Ley Cazzu’. Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños”, se lee en el comunicado difundido por el equipo de Nodal.

En respuesta, Cazzu compartió un mensaje en su cuenta de X en el que acusó a su ex de silenciar y mentir sobre la crianza de su hija. Principalmente, hizo énfasis en que una vez más se ve obligada a defender su verdad y enfrentarse a trámites y situaciones que no tienen nada que ver con la menor. “Espero el día que la historia se conozca realmente como es”, resaltó.

Tras dicho comunicado de Cazzu, la cantante argentina no ha dado mayores detalles sobre el proceso que enfrenta con Nodal y parece estar enfocada en mejorar su estado de salud y regresar a los escenarios.

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