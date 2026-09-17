Tras cumpleaños de su hija, Cazzu pospone conciertos por culpa de un fuerte virus: ¿Contagió a la pequeña?

La cantante argentina Cazzu tuvo que hacer una pausa en su gira Latinaje Tour debido a problemas de salud que le impidieron recuperarse por completo antes de sus próximas presentaciones. La artista, compartió un mensaje con sus seguidores para explicar los motivos por los que decidió posponer los conciertos programados. ¿Contagió a su hija?

Cazzu con problemas de salud / Instagram: @cazzu

¿Cuál fue el virus que contrajo Cazzu?

Cazzu explicó que comenzó a presentar problemas de salud días antes de sus compromisos profesionales y que hizo diferentes esfuerzos para recuperarse a tiempo. Sin embargo, reconoció que su organismo no respondió como esperaba:

Hace unos días atrás me agarré un virus, una Influenza, una cosa ahí bastante potente. Empecé a buscar a través de todos los medios recuperarme para cumplir con estas citas tal como se los había prometido, pero no lo conseguí. Cazzu

Cazzu no confirmó de manera específica dónde pudo contraer el virus, ni tampoco proporcionó un diagnóstico médico detallado.

La artista señaló que intentó recuperarse por diferentes medios con la intención de cumplir con las fechas que tenía comprometidas, pero no consiguió restablecerse completamente.

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Cazzu pospone conciertos por problemas de salud / Instagram: @cazzu

¿La influenza de Cazzu afectó a su hija?

Una de las dudas que comenzó a surgir en redes sociales corresponde a la hija de Cazzu (también de Christian Nodal), pues el padecimiento de la intérprete podría afectar a la pequeña.

Sin embargo, Cazzu no mencionó nada acerca de su hija, por lo que se presume que la niña se encuentra bien de salud:



" ¿Cómo está la pequeña? Fuerzas a la mamita Julieta ”,

”, “ Dios te bendiga a ti y a tu hija ” y,

” y, " ¿Estará bien (nombre de su hija)? ”

Por ahora, la cantante continúa en recuperación y permanece alejada temporalmente de los escenarios mientras busca restablecerse por completo.

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¿Cazzu reprogramó los conciertos pospuestos?

Que Cazzu haya pospuesto los conciertos no implica que los shows de la argentina hayan sido cancelados de manera definitiva. De acuerdo con sus propias palabras, las fechas serán reprogramadas:

Con toda la tristeza que me genera, les quiero prometer que nos vamos a ver, vamos a reprogramar estas fechas. Gracias por comprender y, nada, ya me recuperaré. Cazzu

El concierto que la cantante tenía previsto ofrecer en Guatemala el 18 de septiembre de 2026 fue movido al 14 de noviembre de 2026. En el caso de Costa Rica, la presentación originalmente programada para el 19 de septiembre también se llevará a cabo en noviembre.

Después del cumpleaños de su hija, se manejó que presuntamente Christian Nodal le habría dado un regalo “austero” a la pequeña, situación que generó diversas críticas en redes sociales.

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