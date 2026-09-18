Nodal rompe el silencio: niega ser deudor alimentario y aclara por qué rechaza el nombre de la “Ley Cazzu”

La polémica entre Christian Nodal y Cazzu volvió a encender las redes sociales. Luego de que se difundieran versiones que lo señalaban como deudor alimentario y apuntaran a un supuesto amparo contra la llamada “Ley Cazzu”, el cantante decidió responder a través de un comunicado oficial. El intérprete de regional mexicano negó los señalamientos, aseguró que cumple con sus responsabilidades y explicó qué es lo que realmente busca con la acción legal promovida por su equipo.

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Cazzu y Nodal / IG: @cazzu / @nodal

¿Christian Nodal es deudor alimentario? Esto respondió sobre la “Ley Cazzu”

Christian Nodal negó de manera categórica las versiones que lo señalan como deudor alimentario. A través de una “aclaración a medios” difundida el 17 de septiembre de 2026, su representación legal aseguró que no existe ninguna resolución judicial que lo catalogue de esa manera.

De acuerdo con el documento, también es falso que el cantante haya promovido algún recurso legal para frenar iniciativas enfocadas en la protección de niñas, niños y adolescentes. Por el contrario, señalaron que respalda cualquier medida que beneficie a los menores.

En el comunicado se lee: “No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones”, una declaración con la que buscan poner fin a las especulaciones que han circulado en internet durante los últimos días.

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Comunicado de Cazzu

¿Christian Nodal presentó un amparo contra la “Ley Cazzu”?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la difusión de un supuesto documento que señalaba que Christian Nodal buscaba detener la llamada “Ley Cazzu”. Sin embargo, su equipo aclaró que esa versión no corresponde a la realidad.

Comunicado Nodal “Es FALSO que Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la llamada “Ley Cazzu”. Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños. El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla.”

Según explicaron, el recurso presentado no busca impedir el avance de la iniciativa legislativa ni modificar su contenido. Lo que se cuestiona es el uso del nombre con el que popularmente ha sido identificada la propuesta.

El texto legal sostiene que el amparo “no busca frenar, obstaculizar ni suspender el proceso legislativo de la iniciativa de reforma constitucional”, sino que se centra exclusivamente en el apelativo mediático que ha adquirido y en las consecuencias que, según consideran, podría generar alrededor del tema.

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¿Por qué Christian Nodal se opone al nombre de la “Ley Cazzu”?

La postura del artista se enfoca principalmente en la denominación con la que la propuesta comenzó a ser conocida públicamente. Su representación argumenta que el nombre “Ley Cazzu” ha provocado una narrativa que vincula el debate legislativo con una historia familiar específica.

Por ello, la defensa del cantante considera que la iniciativa debería continuar su proceso bajo una denominación neutral que no esté relacionada con personas concretas ni con conflictos mediáticos.

De acuerdo con el comunicado, el acto reclamado “se circunscribe exclusivamente al apelativo ‘Ley Cazzu’ y a la narrativa estigmatizante que la acompaña”, por lo que insisten en que la discusión debe centrarse en el contenido de la reforma y no en figuras públicas.

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Cazzu pospone conciertos por problemas de salud / Instagram: @cazzu

¿Qué es la “Ley Cazzu” y qué propone la iniciativa relacionada con Christian Nodal?

La llamada “Ley Cazzu” es una iniciativa impulsada originalmente en Michoacán que busca proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando uno de sus progenitores incumple de forma reiterada obligaciones relacionadas con manutención, crianza o convivencia.

Entre sus principales propuestas se encuentra facilitar ciertos procedimientos de movilidad cuando el padre o madre que tiene la guarda y custodia enfrenta obstáculos derivados de la falta de respuesta del otro progenitor. La intención es que exista una vía judicial más ágil para resolver estos casos, siempre privilegiando el interés superior de la niñez.

Aunque la iniciativa tomó relevancia por asociarse públicamente con el caso de Cazzu y Christian Nodal, el proyecto no está diseñado exclusivamente para ellos. De hecho, la propuesta continúa su proceso legislativo y todavía no se ha convertido en una ley federal vigente.

La controversia ha crecido debido a que el nombre con el que se popularizó la reforma ha provocado debates en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron que la iniciativa estaba directamente relacionada con el conflicto entre ambos artistas.