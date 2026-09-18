¿Ángela Aguilar respalda a Nodal ante polémica por la ‘Ley Cazzu’? Lanza fuerte mensaje: “Tiempo de Dios”

En los últimos días, ha circulado la versión de que, presuntamente, Christian Nodal había interpuesto un amparo para frenar la ‘Ley Cazzu’, una reforma inspirada en su expareja y madre de su hija. Si bien el cantante ya lanzó un comunicado negando todo, dicho mensaje habría obtenido una respuesta de la argentina, provocando mucha polémica en redes sociales.

En medio de todo esto, Ángela Aguilar, la nueva esposa de Nodal, compartió un mensaje que, para muchos, fue su manera de respaldar a su pareja y una indirecta para Cazzu. Te contamos qué está pasando.

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Ángela Aguilar y Nodal se casaron en 2024 / Mezcalent

¿Qué es la ‘Ley Cazzu’ y por qué ha provocado polémica entre Nodal y la madre de su hija?

La ‘Ley Cazzu’ es una iniciativa que se propuso en México para evitar que los padres o deudores alimenticios usen su autoridad para bloquear trámites esenciales para sus hijos como la expedición del pasaporte o los permisos para llevarlos al extranjero.

Se creó luego de que Cazzu denunciara que Christian Nodal presuntamente obstaculizaba los trámites para que pudiera viajar con su hija a otros países por su gira ‘Latinaje’. Cabe resaltar que el mexicano siempre negó esto y acusó a su ex de usar a la menor para crear una narrativa que lo hiciera “ver mal”.

Cuando corrió el rumor de que, supuestamente, el intérprete de ‘Adiós amor’ quiso frenar la iniciativa, este sacó un comunicado negando todo, pero admitiendo que sí cuestiona la ley, pues asegura que se está promoviendo a partir de una “historia falsa”.

En respuesta a esto, Cazzu sostuvo que la estaban “silenciando” y que esperaba que, en algún punto, pudiera contar toda la verdad.

“Me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que nada tienen que ver con la crianza (...) Hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos. Espero el día que la historia se conozca realmente como es (...) Seguiré apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a madres y a mujeres” Cazzu

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Viéndome obligada a defenderme una vez más… pic.twitter.com/Lld0ET4vEe — Cazzu™ (@cazzuoficial) September 18, 2026

El mensaje de Ángela Aguilar en medio de la polémica por la ‘Ley Cazzu’

A través de redes sociales, Ángela Aguilar reposteó la publicación de una página de reflexiones. Dicho post contenía las siguientes palabras:

“Todo al tiempo de Dios”. Ángela Aguilar

Si bien no mencionó nombres ni escribió algo más, muchos creen que fue su postura ante toda la polémica de la ‘Ley Cazzu’. Consideran que es su manera de decir que Nodal tiene la razón y que la verdad saldrá a la luz en su momento.

Por supuesto, los internautas se dijeron molestos por su post, afirmando que ella no se debería “meter en asuntos ajenos”, sobre todo cuando presuntamente fue la amante. Cabe mencionar que, hasta el momento, la cantante no ha dado una opinión sobre todo esto.

Mensaje de Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal y Cazzu están peleados?

En su momento, Christian Nodal y Cazzu protagonizaron una de las historias de amor más lindas del medio artístico. Se conocieron en 2022 y al poco tiempo comenzaron un romance. En 2023, dieron a conocer que esperaban a su primera y única hija.

Todo parecía ir bien entre ellos. Se les veía juntos en eventos y compartían momentos románticos en redes sociales. Incluso Nodal le dedicó una canción llamada ‘Cazzualidades’. Todo terminó en mayo de 2024. A las dos semanas de la ruptura, él anunció su romance con Ángela Aguilar, su actual esposa.

Aunque los esposos lo han negado, muchos siguen sospechando que su relación inició como una infidelidad a la argentina. En los últimos meses, Cazzu y Nodal han estado en problemas legales por temas relacionados con su hija.

Y es que ella dice que su ex no le pasa una pensión suficiente para su hija, a quien presuntamente tampoco vería constantemente. Él argumenta que no puede visitar a la menor tanto como quisiera por su trabajo. También sostiene que siempre ha sido un papá responsable.

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