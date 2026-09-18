Cazzu responde a Nodal y lo acusa de silenciarla y MENTIR sobre la crianza de su hija: “Obligada a defenderme”

La polémica entre Cazzu y Christian Nodal volvió a tomar fuerza luego de que el equipo legal del cantante respondiera a los señalamientos sobre un supuesto adeudo alimentario y el amparo relacionado con la llamada ‘Ley Cazzu’.

Horas después de que se difundiera el comunicado, Cazzu respondió directamente a Nodal y lanzó fuertes señalamientos en su contra.

Ahora, las declaraciones de ambos volvieron a poner en el centro de la polémica el conflicto que mantienen por la situación legal y la crianza de su hija.

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Cazzu respondió al reciente comunicado de Christian Nodal / Especial

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la ‘Ley Cazzu’ y los señalamientos de ser deudor alimentario?

El 17 de septiembre, Christian Nodal respondió a las versiones que circularon sobre un supuesto amparo que habría presentado para frenar la ‘Ley Cazzu’ y negó que busque detener una iniciativa relacionada con la protección de niñas y niños.

A través de un comunicado de su equipo legal, el cantante aseguró que está a favor de cualquier iniciativa que proteja a los menores y explicó que el recurso legal que presentó no cuestiona el contenido de la propuesta, sino el uso del nombre ‘Ley Cazzu’ y la narrativa que, según su versión, se ha construido alrededor de él y la disputa con Cazzu en relación a su hija.

Por otra parte, Nodal también negó ser deudor alimentario y aseguró que no existe una resolución judicial ni una prueba que determine que haya incumplido con sus obligaciones como padre. Asimismo, rechazó haber impedido que la pequeña viaje con su mamá o que Cazzu pueda trabajar.

“Es FALSO que Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la llamada “Ley Cazzu”. Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños. El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla. (...) No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones (...) “ Equipo legal de Nodal

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Comunicado de Nodal sobre la Ley Cazzu.

¿Qué le respondió Cazzu a Christian Nodal tras comunicado sobre La ley Cazzu?

Este 18 de septiembre, la argentina publicó en X un escrito en el que explica cómo ha vivido este pleito desde su experiencia personal.

Inició afirmando que fue silenciada legalmente, lo que impulsó que se difundiera una versión distorsionada de los hechos, misma que la ha orillado a “defenderse una vez más”.

“Viéndome obligada a defenderme una vez más (...) Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR y MANIPULAR una situación que se cae de madura...” Cazzu

La cantante también señaló que ha tenido que enfrentar diferentes trámites y situaciones que, desde su perspectiva, no tienen relación con la crianza de su hija. Aseguró que todo esto le ha generado preocupación y ha afectado tanto su tranquilidad como sus recursos.

“Me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que nada tienen que ver con la crianza (...) Hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos.” Cazzu

Por otra parte, Cazzu expresó que espera que algún día pueda conocerse su historia completa y que la verdad tenga un espacio para ser contada como es. Además, aseguró que continuará apoyando iniciativas que busquen proteger a madres y mujeres.

“Espero el día que la historia se conozca realmente como es (...) Seguiré apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a madres y a mujeres.” Cazzu

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Viéndome obligada a defenderme una vez más… pic.twitter.com/Lld0ET4vEe — Cazzu™ (@cazzuoficial) September 18, 2026

¿Qué está pasando entre Cazzu y Nodal por su hija?

El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal por su hija tomó fuerza después de su separación en 2024, cuando surgieron diferencias relacionadas con la convivencia y los permisos para que la menor pudiera viajar con su mamá.

Uno de los principales desacuerdos ocurrió cuando Cazzu reveló que tuvo dificultades para obtener la autorización necesaria para que la pequeña pudiera acompañarla durante sus giras internacionales. La argentina contó que durante una mediación con representantes legales de Nodal, le hicieron saber que el permiso de viaje podía ser revocado, situación que describió como uno de los momentos más complicados que había vivido.

En 2025, Cazzu habló sobre la manutención de su hija y aseguró que el acuerdo económico que tenía con Nodal no le parecía justo debido a los gastos que implica la crianza de su hija. Sin embargo, dijo que no quería iniciar una batalla legal por este tema.

El conflicto legal continuó y en 2026 Cazzu logró obtener la visa de la niña para que pudiera acompañarla durante su gira por Estados Unidos.

A partir de esta situación surgió la llamada ‘Ley Cazzu’, una iniciativa presentada en México que busca evitar que los conflictos relacionados con la patria potestad o el incumplimiento de obligaciones alimentarias se usen para limitar injustificadamente la movilidad de los niños.

Se desconoce si Nodal y Cazzu han tenido contacto directo. Estuvieron cerca de reencontrarse en los Premios Juventud 2026, en españa, pero ella no estuvo presente.

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