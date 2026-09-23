¿Joy sabía de la nueva banda de Jesse? El cantante rompe el silencio y aclara qué pasó con The Supernovas

La incertidumbre alrededor de Jesse & Joy sigue creciendo. Luego de anunciar una pausa en el exitoso dueto y presentar su nuevo proyecto musical, Jesse and The Supernovas, el cantante se vio obligado a aclarar varios puntos que provocaron confusión entre sus seguidores. Muchos se preguntaban si la nueva banda nació después de su separación artística de Joy Huerta o si ella desconocía completamente sus planes. Ahora, el músico decidió responder de forma contundente y explicar qué ocurrió realmente detrás de esta nueva etapa de su carrera.

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Jesse & Joy se separan, ¿por qué? / Redes sociales

¿Jesse dejará la música tras separarse temporalmente de Joy?

Uno de los rumores que más fuerza cobró durante los últimos días fue la posibilidad de que Jesse Huerta estuviera considerando retirarse de la música. Sin embargo, el propio cantante negó categóricamente esa versión. El músico explicó que su descanso aplica únicamente para la dinámica de trabajo que mantenía dentro de Jesse & Joy, pero no implica abandonar la composición, la producción o los escenarios de manera definitiva.

Para explicar mejor su postura, utilizó una comparación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música”, expresó.

Más adelante agregó: “Si fuera carpintero, descansar de una forma de trabajar no significaría dejar de tocar la madera”.

Con estas palabras, Jesse dejó claro que la música sigue siendo una parte esencial de su vida y que proyectos como Jesse and The Supernovas representan precisamente una manera de seguir creando mientras atraviesa esta nueva etapa personal.

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¿Por qué Jesse Huerta decidió hacer una pausa en Jesse & Joy?

Tras más de 20 años dedicado a Jesse & Joy, Jesse Huerta explicó que decidió hacer una pausa para enfocarse en aspectos personales que durante mucho tiempo quedaron en segundo plano. El cantante aseguró que necesitaba dar prioridad a su bienestar emocional, físico y familiar, después de años de colocar el proyecto por encima de otras áreas de su vida.

Según relató, su decisión no está relacionada con problemas profesionales ni con una crisis dentro del dueto. Por el contrario, afirmó que la agrupación atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, pero que llegó el momento de escucharse a sí mismo. “Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida”, expresó.

Jesse reconoció que se trató de una decisión difícil debido al profundo cariño que siente por el proyecto que comparte con su hermana. Sin embargo, aseguró que no responde a conflictos entre ambos, sino a una búsqueda de equilibrio personal y a la necesidad de atender su propia vida después de años de trabajo ininterrumpido.

¿Joy sabía de Jesse and The Supernovas antes de la pausa de Jesse & Joy?

Tras la presentación oficial de Jesse and The Supernovas, comenzaron a circular especulaciones sobre una posible falta de comunicación entre los hermanos. Las dudas aumentaron luego de que Joy revelara que se enteró de la pausa de Jesse dentro del dúo apenas minutos antes de que se hiciera pública.

Ante las versiones que surgieron en redes sociales, Jesse Huerta decidió aclarar que una cosa es su decisión de alejarse temporalmente de Jesse & Joy y otra muy distinta es el desarrollo de su nuevo proyecto musical. Según explicó, ambos temas han sido mezclados erróneamente por el público. En un comunicado difundido en sus redes sociales, el compositor aseguró que The Supernovas no apareció de un día para otro ni fue una consecuencia de la pausa que vive el dueto.

“Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían”, afirmó.

¿Cómo reaccionó Jesse Huerta a las críticas por crear The Supernovas tras la pausa de Jesse & Joy?

Las declaraciones de Jesse Huerta surgieron después de que algunos usuarios lo acusaran de haber abandonado a Joy y a Jesse & Joy justo cuando atraviesan uno de los mejores momentos de su carrera. Ante los rumores, el cantante negó que exista una ruptura por conflictos y aseguró que su decisión responde únicamente a una necesidad personal.

En su mensaje, Jesse fue contundente al afirmar: “Aunque me desgarre el alma mi descanso es de Jesse & Joy no de la música, y tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal, tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera. No he dejado tirado ni abandonado a nadie”.

Además, explicó que esta pausa le permitirá enfocarse en aspectos personales que había dejado en segundo plano durante años. “Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo. Hacer espacio para mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia. Y eso hice”, concluyó, reiterando que Jesse and The Supernovas y su descanso de Jesse & Joy son procesos distintos que simplemente coincidieron en el tiempo.