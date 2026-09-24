Jesse & Joy reaparecen juntos tras anunciar su separación; habrían protagonizado tenso momento; ¿Se arrepienten?

Luego de la controversia que generó que Jesse & Joy anunciaran una ‘pausa’ tras 21 años juntos, el dúo volvió a aparecer junto en un escenario en medio de las teorías que circulan sobre su separación. ¿Se arrepienten de su distanciamiento? ¡Te contamos los detalles!

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Jesse & Joy ponen una pausa al dúo.

¿Cómo anunciaron Jesse & Joy su separación tras 21 años juntos?

Fue durante la noche del 15 de septiembre cuando los fans del pop mexicano fueron sorprendidos con la noticia de que Jesse Huerta pondría una pausa en el proyecto de Jesse & Joy con la intención de bajar el ritmo de trabajo y prestar atención a otros proyectos personales.

“Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”. Jesse Huerta

Según explicó, tenía la necesidad de tomarse un tiempo para estar con su familia, cuidar de él mismo y darse el espacio que siente que necesita. Además, también hizo énfasis en que tomó la decisión desde “un lugar de amor y de la necesidad de cuidar” su paz y salud mental emocional.

El cantante dejó claro que no se trataba de una separación definitiva sino de un ‘break’, pues la música sigue siendo una parte fundamental de su vida. Sin embargo, en días recientes anunció su proyecto como solista, ¿es el fin definitivo de Jesse & Joy?

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Jesse & Joy ponen una pausa en su carrera como agrupación. / IG

Jesse & Joy reaparecen juntos tras anunciar un ‘break’, ¿se arrepienten de su distanciamiento?

Después de que Jesse Huerta rompiera el silencio sobre Jesse and The supernovas, Jesse & Joy reaparecieron juntos en una de sus presentaciones ya programadas. El periodista Javier Ceriani dio a conocer a través de sus redes un breve clip en el que se ve al dúo arriba del escenario.

“El dúo volvió a presentarse en concierto en Canadá luego de que Jesse hiciera pública una pausa temporal”, informó Ceriani. Además, señaló que, aunque los hermanos se dieron un abrazo al término de la presentación, Joy optó por abandonar rápidamente el escenario, mientras Jesse se quedó unos minutos más.

Pese a que su presencia juntos desató especulaciones sobre supuesta publicidad, cabe recordar que Jesse Huerta indicó que cumpliría con todos sus compromisos con la agrupación hasta diciembre de 2026, con excepción de la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

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¿Cuál es el nuevo proyecto de Jesse Huerta tras anunciar una pausa en Jesse & Joy?

Tras la reaparición de Joy Huerta sola en una conferencia de prensa de Jesse y Joy, Jesse Huerta sorprendió al anunciar su Jesse and the Supernovas, su nuevo proyecto en la música, lo que generó incertidumbre entre los fans de la agrupación. Ante las dudas, el cantante explicó:

“Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían”. Jesse Huerta

Además, dejó claro que cuando hablo de una pausa en el dúo, nunca hizo alusión a alejarse de la música, sino a dejar de darle prioridad al dúo: “Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida”.

De esa forma dejó claro que se trata de hacer un espacio para sus sueños, su familia y su cuerpo; sin embargo, sus fans ya han comenzado a especular sobre la posibilidad de que se trate de una separación definitiva. ¿Volverá el dúo?

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