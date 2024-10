Paty Cantú recuerda que Mario Sandoval la tachó de ‘zorr...'; le envía contundente mensaje

Patricia Giovanna Cantú Velasco, mayormente conocida como Paty Cantú, celebró sus 20 años de carrera el pasado fin de semana. La cantante festejó en grande en su concierto en el Auditorio Nacional junto a grandes invitados.

Paty deleitó a todo su público con grandes personalidades, quienes interpretaron junto a ella lo mejor de su música. ¡Hasta se comprometió con su novio, Christian Vásquez!

Aunque la cantante mostró la trascendencia que ha tenido a lo largo de su carrera como compositora y actriz, no todo ha sido miel sobre hojuelas.

Paty Cantú y Mario Sandoval terminan con la agrupación ‘Lu’

Si bien, la intérprete de ‘Goma de mascar’ ha hecho público lo mal que la pasó junto a su excompañero en ‘Lu’, Mario Sandoval. Paty reveló que vivió maltrato psicológico por parte de él. Incluso, puntualizó que le dejó secuelas en su autoestima.

En esta ocasión, la también actriz recordó las épocas de terror que pasó en la agrupación ‘Lu’ durante cinco años. Cantú compartió más detalles de esta terrible experiencia.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en ‘El minuto que cambió mi destino’, la cantante externó que el motivo de la separación de ‘Lu’ fue porque la dinámica entre ella y Sandoval era “insostenible”. Ambos tenían diferencias creativas: “Se acabó porque realmente no teníamos la misma forma de ver nada”, dijo.

Por esta razón, ella quiso buscar la manera de trascender por sí sola en la industria. Sin embargo, esto fue mal visto por Mario.

Paty Cantú recuerda los malos tratos de Mario Sandoval

Según la artista mexicana, Sandoval manejó estrictamente su presencia con la prensa. Aseguró que le prohibió dar entrevistas. Lo que destapó su contundente búsqueda de tener el control absoluto del grupo.

“Había muchas ansias de control por parte de mi compañero y empezó teniendo el control creativo y por mi naturaleza comencé a querer crecer... Era un tema de roces y discusiones muy dañinas para mi salud mental”, comentó Cantú.

“Me prohibía dar entrevistas y hablar en las conferencias de prensa”. Paty Cantú

Aunque en el pasado, Paty reveló que Mario le dijo que “no servía para nada”. Ahora, la cantante confesó que también la señaló de “zorr…”. Esto la destruyó completamente.

La cantante comentó que empezó a salir con personas de la industria y Mario le decía que los artistas populares solo se le acercaban por ser una “zorr...”.

“Eso hacía que, en lo personal, también se rosara más. A él no le gustaba que yo saliera con ‘x’ o con ‘y’ o con ‘z’. Si un artista me tiraba la onda me decía: ‘Es porque creen que eres una zorr...’. Pero con una palabra peor. Todo tenía que tener una connotación de provecho. Quería que cortara con este o cortara con aquel”. Paty Cantú

No obstante, se dijo muy agradecida por todo lo que hizo por ella en el pasado. Le envió un contundente mensaje.

“Estoy sumamente agradecida por el tiempo que también sí fuiste mi amigo... No es lo que dices, es lo que haces. Fue doloroso para mí, estaba muy chica. Entiendo las cosas que te molestaron, no sé si tú entiendas lo que a mi me molestó o no”, dijo.

Agregó: “Te deseo el bien, pero te agradezco infinitamente también que hayas terminado con el proyecto de ‘Lu’. Con el proyecto de ‘Lu’ terminó él, no yo”.

¿Mario Sandoval contestó a las nuevas revelaciones de Paty Cantú?

Al momento, Mario Sandoval no se ha pronunciado respecto a estas fuertes declaraciones. Sin embargo, en el pasado dejó claro que él no hablaría de su relación laboral con Paty Cantú.

“Ella todo el tiempo está como hablando de mí, de algo que yo le dije como si fuera yo una persona mala, cuando yo lo que quiero es salir adelante con mi carrera”, dijo Mario.

Así lo contó Paty Cantú: