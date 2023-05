Paty Cantú revela que sufrió el síndrome del impostor por el maltrato de Mario Sandoval en Lu

Hasta el momento, Mario Sandoval no ha respondido a las declaraciones de Paty Cantú.

Tras años de haberse separado de Lu por los problemas que tuvo con Mario Sandoval, Paty Cantú abre su corazón y habla de las secuelas que le dejó el maltrato psicológico que vivió junto a su ahora excompañero.

En un encuentro con la prensa, la famosa cantante comenzó hablando de lo mucho que le costó hacerse de “un nombre propio” en la industria artística, pues los comentarios negativos de Sandoval habían afectado profundamente su autoestima.

“Cuando decidí luchar y salir adelante e intentar hacerme un nombre, no nada más como cantante, sino como artista, tenía mucha gente que no me la compraba porque, la verdad, yo era muy tímida y no tan social. Tenía una pequeña desventaja”, expresó.

Bajo este panorama, explicó que, aun cuando ya había comenzado a ganar éxito, sentía que “no se lo merecía” y hasta llegó a desarrollar “el síndrome del impostor”, el cual es una sensación de inseguridad sobre los logros laborales.

Paty Cantú contó que, en un principio, nadie creía en ella, pues solo la veían como “la niña de Lu”. / Instagram: @patycantu

“Todas estas cosas, aunque eran maravillosas, seguía, en mi mente, la voz de esta persona (Mario Sandoval) diciéndome ‘no puedes, no eres, no te lo mereces, en cualquier momento se van a dar cuenta de que no te lo mereces’. Te sientes culpable”, expresó.

Aunque vivió por mucho tiempo con esto, manifestó que al final logró entender que todo era algo de su mente y aprendió a valorar sus éxitos, así como la gran artista que ha sido a lo largo de su trayectoria profesional.

“Esas palabras resonaron años en mi cabeza en mi vida y las vencí. Entendí que no era su voz, que era mi propia voz la que seguía el eco. Lo quité y encontré que lo que tenía, lo merecía”, indicó.

"Uno tiene que ser el juez de sus propios limites y sus propios sueños,intentándolo hasta el final"

Paty Cantú denuncia el maltrato psicológico que vivió de Mario Sandoval cuando era parte del grupo Lu por el cual padecio por mucho tiempo el sindrome del impostor

Paty Cantú motiva a otras personas a que ignoren los malos comentarios

Para finalizar, les aconsejó a los presentes que no se dejaran llevar por los comentarios negativos de la gente y aprendan a valorarse.

“Ninguna persona tiene porqué agacharse o sentirse mal o creerse las palabras de ningún externo. Uno tiene que ser el juez de sus propios límites y sus propios sueños, intentándolos hasta el final”, concluyó.

Paty Cantú motivó a las personas a seguir sus sueños, sin importar los malos comentarios. / Facebook: Paty Cantú

Paty Cantú ha descartado reencuentro de Lu

Cabe destacar que no es la primera vez que Paty Cantú habla de los maltratos que sufrió a lado de Mario Sandoval en Lu, por lo que, en su momento, descartó la posibilidad de un reencuentro del famoso grupo, a pesar de que su colega ya se ha disculpado con ella.

“Yo sé que él se expresa muy bien de mí y se lo agradezco, pero nunca haría un reencuentro de Lu, siempre me preguntan eso, pero no, sorry”, puntualizó en una ocasión.

El dueto Lu fue conformado por Mario Sandoval y Paty Cantú, pero se separaron en 2007 por problemas internos. / YouTube: Warner Music

