Video: Habrían captado a Paty Cantú llegando a un hotel con un hombre que no es su novio

Paty Cantú tiene un romance estable con el actor, Christian Vázquez pero se viralizó un video en el que se le vería entrar a un hotel con un influencer.

Hace unas horas, un video donde supuestamente se ve a Paty Cantú con un chavo que no es su novio, comenzó a viralizarse por internet.

La cuenta dedicada a la farándula, Chamonic, fue la encargada de hacer público el video que acompañó con supuesta información de lo que se sabe al respecto.

Según esta cuenta, Paty Cantú y el influencer León Leiden habrían llegado a un hotel juntos, donde se quedaron por varias horas, “OMG me enviaron este video. Paty Cantú y León Leiden entrando a un hotel muy famoso en la Ciudad de México como a las 8pm y salieron a las 3am… cabe mencionar que los dos tienen pareja”, escribió.

Hasta el momento ninguno de los protagonistas del video ha hablado al respecto, pero los internautas ya reaccionaron diciendo, “pero ella le lleva como 15 años, ¿no?”, “ijuesu”, “tenían pareja, después de este video no creo que sigan”.

Algunos otros pensaron que se puede tratar del nuevo proyecto de la cantautora pues recientemente convocó a músicos para colaborar con ella.

Paty Cantú tiene una relación con el actor Christian Vázquez / Instagram: @charritopadrote

Sin embargo, destacó el mensaje que dejó Marian Santos, exparticipante de Enamorándonos y también cantante, quien escribió, “así siempre ha sido la señora” y cuando comenzaron a preguntarle por qué lo decía, añadió, “quien sabe si este video sea publicidad o no, pero de que la señora es así, es así, y sin información de terceros para que no desconfíen, puras cosas en carne propia, pero no he hablado porque soy muy buena onda”.

Esto escribió Marian al darse a conocer el video / Instagram: @mariansantosz

¿Quién es León Leiden, el hombre con quien Paty Cantú habría sido captada entrando a un hotel?

Su nombre real es Gabriel Leidenberger y es un cantante y compositor mexicano-alemán que ganó fama en redes sociales, específicamente TikTok, al mostrar su talento.

A los 5 años comenzó a tocar el violín, más tarde quiso ser DJ y luego de mostrar su sonido fresco y versiones espectaculares de canciones famosas en redes sociales, León pudo cumplir su sueño y firmó con una disquera para hacer sus propias creaciones.

Gitana es el nombre de su tema más famoso que alcanzó un lugar en el Top 100 de las canciones más escuchadas en Spotify México.

El joven de 24 años también se ha vuelto viral por supuestamente estar involucrado en los nuevos temas que prepara RBD en el estudio y se ha juntado con artistas como Sofía Reyes para llegar hasta la agrupación y ver si pueden sacar un tema juntos.