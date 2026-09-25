Ashley de Ha-Ash lanza dardo a Jesse Huerta tras separación de Jesse y Joy: “La música no pesa más”

Han pasado casi dos semanas desde que Jesse Huerta confirmó la separación de ‘Jesse y Joy’, proyecto musical que formó hace 21 años con su hermana Joy Huerta. Mucho se ha especulado sobre el motivo y los fans, incluyendo artistas, no han dudado en dar su punto de vista acerca de esta situación.

Entre las que reaccionaron a la noticia se encuentra Ashley, integrante de Ha-Ash. En una reciente entrevista, la cantante externó su opinión y lanzó un dardo a Jesse. Te contamos qué dijo.

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Ha-Ash es un grupo compuesto por las hermanas Hannah y Ashley / Mezcalent

¿Por qué ‘Jesse y Joy’ se separan?

Aunque en el pasado ‘Jesse y Joy’ ya habían tenido crisis que casi los llevaron a la separación, el pasado 15 de septiembre Jesse Huerta anunció en sus redes sociales que dejaba el proyecto de forma definitiva.

Su explicación fue que necesitaba tiempo para sí mismo y los proyectos que tenía en mente. Indicó que cumplirá con los conciertos pactados para el resto del año y dejó claro que su decisión no buscaba lastimar a su hermana Joy Huerta.

Por supuesto, el músico recibió muchas críticas, principalmente después de dar a conocer que continuaría en la industria artística con su agrupación ‘Jesse y the Supernovas’. Tuvo que aclarar que este proyecto estaba planeado desde hacía varios meses y que Joy estaba de acuerdo.

Pese a esto, las especulaciones no cesaron. Y es que Joy rompió en llanto durante una conferencia de prensa y sostuvo que se había enterado de la ruptura del dúo tan solo 20 minutos antes de que se hiciera pública.

Entre las teorías más sonadas está que, presuntamente, la esposa de Joy le habría sido infiel con Jesse. También se dijo que, supuestamente, la esposa de este último lo “manipuló” para que tomara la decisión. Nada de esto está confirmado. En tanto que las respectivas parejas de los hermanos restringieron los comentarios de sus redes sociales para evitar cuestionamientos de los internautas.

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Jesse y Joy se separan tras 21 años juntos / Mezcalent

Ashley de ‘Ha-Ash’ opina sobre la separación de ‘Jesse y Joy’

Al igual que ‘Jesse y Joy’, ‘Ha-Ash’ es una agrupación familiar. La integran las hermanas Hannah y Ashley. Por ello, en una entrevista reciente se les cuestionó sobre lo ocurrido con sus colegas.

Ante esto, Ashley tomó la palabra y dijo que, si bien desconoce la situación familiar entre los hermanos Huerta, para ella, la música jamás “pesará más” que la familia. También se dijo consciente de que su éxito musical no habría sido posible sin su hermana.

“Cada familia tiene sus dinámicas. Por lo menos, para Hannah y para mí, Ha-Ash ha sido la bendición más grande… Sin Hannah, no hay Ha-Ash. Para mí, la música no pesa más que la relación con mi hermana”. Ashley de Ha-Ash

Sobre la posibilidad de que ellas puedan tomarse una “pausa” o separarse definitivamente en el futuro, la artista dejó claro que jamás ha pensado en eso, reiterando que ama este proyecto, principalmente porque puede estar junto a su hermana.

“No sé en qué posición estén ellos, pero, por lo menos, Hannah y yo… si no está Hannah (no podría seguir). No hay pausa. (Si nos separamos) Nada más no va a haber Ha-Ash”, expresó.

Los fans aplaudieron sus palabras. Además de considerarlas como una especie de “indirecta” para Jesse Huerta, la felicitaron por el gran amor y unión que tiene con Hannah.

Así fue el reencuentro de ‘Jesse y Joy’ en Canadá

El pasado 24 de septiembre, ‘Jesse y Joy’ tenían una presentación programada en Canadá. Había mucha expectativa sobre el evento, pues muchos llegaron a pensar que Jesse Huerta no asistiría.

Para sorpresa de todos, el cantante sí estuvo presente. Por lo que se puede ver en las imágenes del show, los hermanos Huerta dieron todo de sí en el escenario y hasta se dieron un abrazo, emocionando al público.

Este hecho también dio de qué hablar. Varios teorizaron que el tema de su separación habría sido mentira y solo habría formado parte de una campaña de publicidad. Hasta el momento, los cantantes no han respondido a estas especulaciones.

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