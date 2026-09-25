José Eduardo Derbez toma drástica decisión tras rumores de ruptura con Paola Dalay; ¿confirma crisis?

Luego de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecieran juntos tras supuesta separación, el actor ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre su próximo proyecto teatral; sin embargo, ciertas actitudes durante su encuentro con la prensa reavivaron los rumores de su relación. ¿Está pasando algo entre la pareja? ¡Te contamos los detalles!

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay reavivan rumores de ruptura. / Mezcalent

¿Cómo iniciaron los rumores de separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

A finales de julio de 2026, la cuenta de ‘Chamonic’ reportó que José Eduardo Derbez y Paola Dalay estarían separados e incluso reveló algunas pistas. De acuerdo con la influencer, una persona cercana a la pareja le habría informado que ya no vivían juntos, razón por la que Dalay habría borrado las fotos junto al actor.

En la misma publicación se reveló que podría haber una “tercera en discordia"; al parecer, el actor y comediante tendría una química notable con la mujer que aparece en ‘Mixologando’. Dicha versión fue reforzada ante la ausencia del episodio que la pareja grabó meses atrás.

“He visto que tiene como mucha química, despapaye, conexión con la chica mixóloga que sale con él, e incluso dicen que ella podría ser la tercera en discordia”. Chamonic

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija juntos / Mezcalent

¿Cuál fue la respuesta de José Eduardo Derbez ante los rumores de separación de Paola Dalay?

Semanas después de que Paola Dalay confirmó un distanciamiento de José Eduardo Derbez debido a que se encontraba trabajando fuera del país, el hijo de Eugenio Derbez fue captado en el aeropuerto durante su regreso a la Ciudad de México.

Con el humor que lo caracteriza, el actor puso fin a los rumores y desmintió estar atravesando una separación; asimismo, explicó que su hija había viajado con él por motivos de trabajo de Dalay. Mientras que, sobre la supuesta eliminación de fotos, comentó que era una nueva manera en que su pareja quería manejar sus redes.

“A ella le salió chamba (trabajo) y a mí me interesa que ella siga creciendo en su trabajo y en lo que a ella le gusta, pero también yo venía de estar fuera de México grabando otras cosas y le expliqué: ‘Me llevo a la niña, luego nos alcanzas’, Nos iba a alcanzar, pero ya no le dio tiempo. Yo escuché muchos chismes por allá, pero bien. Se pueden decir muchas cosas, pero nuestra relación está sólida”. José Eduardo Derbez

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José Eduardo Derbez desmintió separación de Paola Dalay. / Redes sociales

La drástica decisión que José Eduardo Derbez tras negar separación de Paola Dalay

Tras las declaraciones de José Eduardo Derbez, el actor se dejó ver junto a Paola Dalay en una alfombra roja y el avance de su episodio juntos en Mixologando, lo que para algunos fue el fin de los rumores de separación. Sin embargo, recientes actitudes del actor volvieron a poner el tema sobre la mesa.

De acuerdo con Venga la alegría, el hijo de Victoria Ruffo ofreció una conferencia de prensa sobre su nuevo proyecto teatral, en la que pidió que se evitaran las preguntas sobre su vida personal, especialmente las relacionadas con su pareja, Paola Dalay.

Pese a que el actor incluso bromeó con sus compañeros sobre las constantes preguntas de la prensa sobre sus papás, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, sorprendió que no quiso dar declaraciones colectivas e incluso abandonó el lugar sin tener contacto con la prensa, lo que está generando nuevas especulaciones sobre la relación entre José Eduardo y Paola Dalay . ¿Hay crisis?

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