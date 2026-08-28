José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecen JUNTOS tras rumores de separación, ¿evitaron darse un beso?

Tras semanas de intensos rumores sobre una posible ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, la pareja finalmente habló públicamente sobre su situación sentimental y reapareció junta ante las cámaras.

Sin embargo, su aparición pública no habría sido suficiente para poner fin a las especulaciones, pues el público estuvo muy atento a la interacción entre ambos y habría detectado algunos llamativos detalles que nuevamente ponen en duda la solidez de su relación. ¿Qué pasó entre ellos?

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay / Redes sociales

¿Por qué surgieron rumores de separación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

En julio, los rumores de una posible ruptura entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez tomaron fuerza luego de que la influencer eliminara de su cuenta de Instagram varias fotos en las que aparecía junto al actor.

A esto se sumó una publicación de la influencer de espectáculos ‘Chamonic’, quien aseguró que una fuente le había revelado que la pareja habría terminado su relación y que Mafer Reséndiz, colaboradora de José Eduardo en ‘Mixologando’, estaría involucrada en la supuesta ruptura. Sin embargo, Paola Dalay negó esta versión y aseguró que incluso le tiene cariño a Mafer.

Después de esto, las especulaciones continuaron debido a las interacciones que ambos tenían en sus respectivos perfiles de redes sociales, además de que dejaron de compartir contenido juntos y comenzaron a publicar fotografías y videos por separado.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay / Mezcalent

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su supuesta separación de Paola Dalay?

Luego de semanas de especulaciones y teorías, José Eduardo Derbez regresó de España, donde se encontraba realizando grabaciones por motivos de trabajo.

En sus primeras declaraciones ante los medios, el actor confesó que ya estaba al tanto de los rumores sobre una supuesta ruptura, pero confirmó que todo se trataba de eso: rumores, pues aseguró que su relación con Paola Dalay se encuentra sólida.

José Eduardo explicó que el plan inicial era que él viajara primero a Bilbao junto a su hija, mientras que Paola los alcanzaría despuéz; sin embargo, por cuestiones de tiempo, esto finalmente no pudo concretarse.

“Ella tenía cosas de trabajo, me llevo a la niña, luego nos iba a alcanzar, pero ya no le dio tiempo de alcanzarnos. Estamos muy bien, muy contentos.” José Eduardo Derbez

El jueves 27 de agosto se llevó a cabo la alfombra roja de ‘Hotel todo incluido’, serie en la que participa José Eduardo, y el actor apareció acompañado de Paola Dalay. Con esta aparición pública, la pareja buscó dejar atrás los rumores que durante semanas habían puesto en duda su relación.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay en alfombra roja / Redes sociales

¿José Eduardo evitó besar a Paola Dalay? Así fue su reaparición juntos

Durante su aparición en la alfombra roja de la serie, la pareja dejó ver que continúa unida a pesar de las especulaciones que han surgido en las últimas semanas.

Sin embargo, esto no fue suficiente para convencer a todos, pues en redes sociales algunos usuarios aseguraron que la interacción entre ambos fue fría y distante. Incluso, la falta de un beso entre ellos durante su paso por la alfombra roja fue interpretada por algunos como una señal de que realmente estarían atravesando una crisis.

En las publicaciones que circulan en redes sociales sobre sus momentos juntos durante el evento, abundan los comentarios de quienes señalan la supuesta falta de muestras de cariño entre Paola y José Eduardo frente a las cámaras.

No obstante, estas versiones corresponden únicamente a las conclusiones de algunos usuarios, pues tanto Paola Dalay como José Eduardo Derbez ya han aclarado públicamente que su relación es sólida y que se encuentran felices pese a los rumores de una separación.

A su regreso a México, José Eduardo Derbez también fue cuestionado sobre los recientes comentarios de Victoria Ruffo acerca de su hermana menor, tema al que el actor no dudó en responder.

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