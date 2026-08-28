¿Zudikey Rodríguez y Pato Araujo separados? Regreso de ‘Exatlón México’ lo habría demostrado: ¡Esto sabemos!

El regreso de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo a Exatlón México llegó con una polémica. La presencia de ambos atletas en la nueva temporada también despertó rumores sobre su situación sentimental, luego de que comenzara a circular la versión de que estarían atravesando una separación. ¿Lo confirmaron?

¿Zudikey y Pato Araujo se separaron? / IG: @zudikeyrodriguez

¿Cómo iniciaron los rumores de separación entre Zudikey Rodríguez y Pato Araujo?

Las especulaciones de presunta separación entre Zudikey Rodríguez y Pato Araujo surgieron durante los últimos días, cuando el canal de YouTube “Reality Colosal TV”, anunciara un supuesto distanciamiento entre ambos.

En un primer acercamiento señalaron que cada uno se encontraba por su lado “en sus respectivos pueblos”, y posteriormente, ninguno de los dos se seguía en Instagram:

Cada quien andaba separado. El Exatlón los volvió a unir, los volvió a juntar. (...) También no se siguen en Instagram, ni Pato sigue a Zudikey, ni Zudikey sigue a Pato en Instagram. YouTube: “Canal Colosal TV”

A partir de este momento, múltiples teorías e hipótesis surgieron en redes sociales, asegurando por un lado que ya no estaban juntos, otros más desechando tales especulaciones.

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¿Zudiket Rodríguez y Pato Araujo confirman ruptura de su matrimonio?

De acuerdo con lo dicho por el canal de YouTube “Canal Colosal TV” , ambos habrían atravesado por una etapa de distanciamiento, pero Zudikey Rodríguez y Pato Araujo habrían tenido una “reconciliación” en el reality.

De hecho, mencionan que durante el primer capítulo de esta temporada de Exatlón México se puede comprobar que aún mantienen su relación:

Yo no creo que estén separados, siguen siendo esposos los dos. (...) Por lo que vemos en el primer capítulo, Pato y Zudikey siguen teniendo una relación. Cada quien se apoya. “Canal Colosal TV”

En comentarios algunos internautas afirman que el compromiso sigue, ya que ambos se han dado besos y se han echado porras en esta semana de estreno:



“Pero si se dieron un beso en el segundo duelo para la villa”,

“Puro chisme, ayer le dijo ‘lo hiciste bien, amor’” y,

“Se aman mucho”.

¿Será que el rumor fue falso?

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Pato Araujo y Zudikey Rodríguez seguirían juntos / Redes sociales

¿Cuándo comenzó la relación entre Zudikey Rodríguez y Pato Araujo?

Zudikey Rodríguez y Pato Araujo se conocieron durante la segunda temporada de Exatlón México, misma que se trasmitió en 2018 y 2019.

La convivencia diaria, las competencias y el tiempo que pasaban juntos hicieron que surgiera una amistad que posteriormente se transformó en una relación sentimental.

Su romance se hizo público durante su participación en el reality y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares surgidas del programa.

Después de varios años de relación, Zudikey y Pato contrajeron matrimonio en noviembre de 2020, en una ceremonia que tuvo como escenario las playas de República Dominicana.

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