Omar Chaparro enternece las redes y le dedica emotivo mensaje a su esposa por su aniversario: FOTO

Hace poco más de un mes, la hija de Omar Chaparro declaró ser bisexual y contó cuál fue la reacción del actor.

Ahora, Omar Chaparro vuelve a acaparar las redes, pero esta vez por un motivo mucho más romántico: el conductor celebró 25 años de matrimonio con su esposa, Lucy Ruiz, y le dedicó un amoroso mensaje a través de sus redes sociales. ¿Qué se dijeron la pareja y cómo festejan un año más de casados? Te contamos.

Leer: ¿Omar Chaparro vivió momento incómodo? Fan lo confunde con Poncho Herrera: “No soy el de ¡Viva México!”

Omar Chaparro y Lucy Chaparro / Instagram

El mensaje de amor que le dedicó Omar Chaparro a su esposa, Lucy Ruiz

El actor dedicó una publicación a su esposa en Instagram, acompañada de una fotografía de ambos en lo que parece ser un foro de televisión.

Omar Chaparro acompañó la imagen con un mensaje en el que expresó su amor y agradecimiento por los 25 años que han compartido como esposos.

A manera de broma y en lo que parece ser un guiño a una historia especial de la pareja, el actor concluyó la publicación con la frase “¿Quieres ser mi novia?”, haciendo referencia a su deseo de continuar con su historia de amor.

“Un día como hoy pero de hace 25 años NOS CASAMOS MI MUÑEQUITA y han sido los 25 años más maravillosos de mi vida, me he enamorado de todas tus versiones, me enamoro todos los días, qué regalo tan grande es vivir a tu lado, AGRADEZCO Y CELEBRO ESTE DÍA VAMOS POR OTROS 25!!! QUIERES SER MI NOVIA???” Omar Chaparro

Leer: Omar Chaparro abre su corazón y revela que vive con trastorno incurable: “Te cuesta trabajo”, dice el conductor

¿Quién es Lucy Ruiz, esposa de Omar Chaparro?

Lucía Ruiz de la Peña, mejor conocida como Lucy Chaparro o ‘la Mojarrita’, como se refiere a ella el actor, estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde conoció a Omar.

Además de su faceta como esposa y madre, Lucy se ha desarrollado profesionalmente como coach de vida y liderazgo, y cuenta con un doctorado. También ha trabajado junto a Omar en proyectos televisivos, entre ellos ‘Love is blind’ México, donde ambos fueron conductores.

Leer: Omar Chaparro admite que mintió para entrar a TV: ¡Usó el nombre de Pati Chapoy! ¿Qué pasó?

Omar Chaparro y su esposa Lucy / LUIS PEREZ / TVNotas

Así comenzó la historia de amor entre Omar Chaparro y Lucy

Omar y Lucy se conocieron cuando estudiaban Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. El actor ha declarado que desde el primer momento se sintió flechado por ella, describiendo lo que vivió como un “amor a primera vista”.

Después de varios años de noviazgo, la pareja se casó en 2001 y, un año después, recibió a su primera hija. Actualmente, Omar y Lucy tienen tres hijos y celebran 25 años de matrimonio.

Leer: ¿Omar Chaparro está enfermo? Confiesa diagnóstico incurable y preocupa su estado de salud