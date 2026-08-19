Kate del Castillo responde al deseo de su papá de verla casarse y tener hijos, ¿cumplirá su petición? VIDEO

Después de que el primer actor Eric del Castillo fuera hospitalizado de emergencia debido a complicaciones de salud, el famoso volvió a sorprender al reiterar uno de sus grandes deseos: convertirse en abuelo de un hijo de Kate del Castillo.

La actriz se enteró poco después de la petición de su papá y no tardó en responder de manera firme y contundente sobre la posibilidad de casarse nuevamente y convertirse en mamá. ¿Será que ‘La reina del sur’ ya está pensando en formar una familia? Te contamos.

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Kate del Castillo / Redes sociales

¿Por qué Eric del Castillo le pidió a Kate del Castillo que tenga hijos?

La petición del señor Eric del Castillo no es reciente, pues todo surgió a partir de un video publicado en 2025, cuando Kate del Castillo recibió como regalo de cumpleaños un muñeco bebé realista, conocido como ‘Patsy Reborn’, al que llamó Lupita.

En aquella ocasión, el actor fue cuestionado sobre la situación sentimental de su hija y sobre si le gustaría que Kate tuviera un hijo. Ante la pregunta, Eric del Castillo fue contundente al responder que sí le gustaría tener nietos por parte de la actriz.

“Yo no sé por qué no tiene hijos, yo quisiera tener nietos de ella.” Eric del Castillo

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Eric del Castillo / IG: @ericdelcastillofc

¿Kate del Castillo tendrá un hijo y volverá a casarse?

Kate del Castillo sabe perfectamente que su padre desea convertirse en abuelo de un hijo suyo, por lo que durante un encuentro con los medios de comunicación respondió a las declaraciones de Eric del Castillo.

Fiel a su estilo, irreverente y directo, la actriz aseguró que actualmente no está entre sus planes convertirse en mamá. Kate explicó que esto también tiene que ver con su edad, pues a sus 53 años considera que el momento para tener hijos ya pasó.

“Ay, no. Qué ridiculez. Ya es súper tarde, ya está cañón” Kate del Castillo

Respecto al matrimonio, la protagonista de ‘La reina del sur’ también fue contundente al asegurar que volver a casarse tampoco está entre sus planes, pues considera que a su edad sería “el colmo” llegar al altar por tercera ocasión.

“No me voy a casar, chicos. Porque ya sería el colmo, a mi edad y tres veces, pues no.” Kate del Castillo

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Kate del Castillo / Instagram: @katedelcastillo

¿Con quién ha estado casada Kate del Castillo?

Kate del Castillo ha llegado al altar en dos ocasiones, con dos figuras reconocidas del mundo del entretenimiento.

En 2001, la actriz se casó con el exfutbolista y actual comentarista de TV Azteca, Luis García Postigo, con quien tuvo un matrimonio marcado por la polémica y que terminó en divorcio.

Ocho años después, en 2009, volvió a casarse, esta vez con el actor Aarón Díaz. Su matrimonio duró alrededor de dos años antes de que decidieran separarse.

Actualmente, Kate del Castillo mantiene una relación con Édgar Bahena, director de fotografía con quien lleva alrededor de cuatro años de noviazgo.

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