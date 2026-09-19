Edwin Luna: La severa lección de humildad que le dio a sus hijos antes de anunciar su pausa con Kimberly Flores

Antes de que Edwin Luna y Kimberly Flores sorprendieran con el anuncio de una pausa temporal en su relación tras nueve años, una anéctdota familiar acaparó la atención en redes. La cuenta oficial de Unicable revivió una entrevista en la que el cantante se sinceró sobre la lección de humildad que le dio a sus hijos. ¿Los puso a trabajar? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Edwin Luna le dio una severa lección a sus hijos. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaron una pausa en su relación?

Edwin Luna y Kimberly Flores enfrentan rumores de divorcios desde años atrás; sin embargo, fue la mañana del 14 de septiembre cuando el cantante confirmó una pausa en su relación tras “nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia”.

Ante las posibles versiones y especulaciones en redes, el intérprete de temas como Antes de tiempo y Tiempos felices pidió que se respetara su privacidad para poder atravesar el proceso personal de la mejor manera.

Asimismo, la expareja dejó en claro que no se trata de un punto final definitivo, sino de un espacio necesario que les permitirá reencontrarse y seguir cumpliendo con sus responsabilidades como padres.

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Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaron “pausa” en su matrimonio / Redes sociales

¿Qué pasó entre Edwin Luna y sus hijos antes de anunciar su separación?

Semanas antes de que Edwin Luna y Kimberly Flores dieran a conocer la noticia sobre su matrimonio, un video retomado por Unicable revivió enseñanza que el intérprete de música regional mexicana le dio a sus hijos.

Todo comenzó cuando uno de los menores le hizo un inesperado comentario por no comprarle algo, cuestionando su rutina laboral: “Pa qué trabajas mucho si no tienes para comprarme una tarjeta”, contó Luna sobre su hijo.

Esta frase provocó que al cantante le “herviría la sangre” y fuera motivado a recordar sus propios orígenes. Al relatarles su pasado, la respuesta de los menores hizo que el artista a tomara una drástica decisión para mostrarles la realidad del trabajo.

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Edwin Luna revive lección que le dio a sus hijos. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de los hijos de Edwin Luna tras vender en el tianguis?

Para demostrarles el trabajo que hay detrás de cada ingreso económico, Edwin Luna despertó a sus dos hijos un domingo a las 7:00 de la mañana y los llevó a un tianguis para vender ropa y juguetes que ya no utilizaban.

Aunque la presencia del famoso y sus hijos atrajo rápidamente a varias personas y eso facilitó que los artículos se agotara con rapidez, le permitió mostrar las “dos caras de la moneda” a sus hijos por si en algún momento deja de tener exito en la música. “Trato siempre de enseñarle a mis hijos la humildad”, sentenció.

La experiencia de Edwin Luna generó opiniones dividas en redes, pero debido a que es una anécdota pasada, el cantante no se ha pronunciado al respecto.

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