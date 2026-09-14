¡Le chupa la juventud! A 3 años de relación con Susana Zabaleta, Ricardo Pérez dice: “Me roba mi sangre de joven”

Ricardo Pérez, de 31, goza al máximo su relación con Susana Zabaleta, de 61, con quien lleva 3 años de romance. La actriz es una mujer muy guapa, y, durante décadas, ha sido considerada todo un sex symbol. La también cantante continúa robando suspiros entre los caballeros; sin embargo, lejos de molestarse por los piropos que ella recibe, Ricardo asegura que ha aprendido a tomarlo con humor y prefiere reírse de los comentarios y disfrutar de su amada.

Y es que, aunque reconoce que puede resultar extraño escuchar cómo otros hombres hablan de lo atractiva que es su novia, parece tener claro que estar con una mujer como Susana también implica aprender a compartir un poquito de su encanto con los admiradores. “Se siente extraño cuando te lo externan y no sabes cómo reaccionar. De alguna manera siento que se están sabroseando a mi ‘vieja’, pero entiendo que la verdad es que sí”.

¿Ricardo Pérez se considera colágeno de Susana Zabaleta? / Luis Pérez y redes sociales

¿Ricardo Pérez se considera el “colágeno” de Susana Zabaleta?

Ricardo Pérez respondió si le molesta que lo llamen ‘colágeno’, debido a la diferencia de edad con Susana: “Se pasan. Ella ya se ve más chica y yo más grande, o sea, yo la amo, pero uno ya sospecha que por la noche ella me roba mi sangre de joven, porque se ve espectacular. Claro que tal vez de algo ha servido mi colágeno (ríe)”.

Sobre que a ella la tachan de ser una sugar mommy, comenta: “Al principio sí me molestaba. Por eso llegué a tener momentos ríspidos con la prensa, pero también uno va aprendiendo sobre la marcha. Uno está bien calado sobre lo que pueden decir los trols de internet. Ahora ya me lo tomo con filosofía y con risa. Para mi audiencia y para mí ya es algo chistoso lo que pasa en la semana conmigo”.

Destacó que Zabaleta tiene mucha experiencia frente a los medios y sabe perfectamente cómo manejarse; sin embargo, a él le ha costado trabajo. “No es que me haya dado un media training, o que me vea mejor o peor, pero sin duda ella, que ha tenido una relación larga con ustedes, se las sabe de todas, todas. Porque también se necesita saber qué medio es, qué reportero, y cómo es la relación con ese reportero. No se puede estandarizar. Ella también es una máster para eso, todo se le resbala. Cada vez que dicen o le inventan algo, no le arruinan la semana para nada”.

Te puede interesar: ¿Ricardo Pérez olvidó su aniversario con Susana Zabaleta? “Perdón por llegar tarde” ¿crisis? ¡Este fue el mensaje!

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta en “pelea” con la prensa / Luis Pérez y redes sociales

¿Qué tanto importa la diferencia de edad para Susana Zabaleta?

A la cantante, Susana Zabaleta, no le molestan las críticas por la diferencia de edad; al contrario, también ya lo toma con humor. “Ahí arrancamos y ya llevamos 3 años. Creo que ya es un tema que ya nos da risa. Los 2 nos reímos y es ‘parte de’”.

El comediante está de acuerdo con el dicho de: ‘Verbo mata carita’. “Creo que Susana cree que soy muy creativo, también ayuda ser ocurrente. Sin duda, hacer reír a una mujer bonita te ayuda en gran parte del camino. Como Susana es una mujer muy culta, inteligente y una artista extraordinaria, hay que entrarle mucho en esa relación a esas pasiones que compartimos y a esos intercambios de ideas, que de alguna manera la han cautivado”.

Ricardo es un hombre detallista. “Le gustan mucho los bobas, los tés japoneses que vienen con burbujitas. Cuando tiene días pesados, le mando un boba, ya sea cuando va llegando a su casa o donde tenga llamado. Con eso ya sé que le saco una sonrisa, incluso cuando no estoy en la ciudad. Cuando te enamoras mucho de una persona, haces las cosas porque te nace. Ella también hace muchas cosas lindas por mí. Por eso nos siguen viendo juntos y contentos”.

Lee: Ricardo Pérez de “La cotorrisa”, fue al hospital por una bacteria, ¿de Susana Zabaleta? “Ya no como fundi...”

¿A Susana Zabaleta le importa la diferencia de edad con Ricardo Pérez? / Luis Pérez y redes sociales

¿Ricardo Pérez y Susana Zabaleta planean casarse próximamente?

El también actor, Ricardo Pérez, nos aclara si más adelante podrían dar ese paso importante y casarse por medio de algún ritual: “Podría ser. Todos los meses son una aventura nueva. Eso es lo que me ha dejado esta relación, así que uno nunca sabe. Empezó siendo de: ‘Vamos a salir y a divertirnos’, y aquí seguimos, 3 años después. No sabría afirmar y planear totalmente nada”.

El creador de contenido dejó en claro que se ven por muchos años juntos. “Quizás sí, o a la mejor me voy yo antes. Ya ven que ya me ando desconchinflando”, concluyó.

Tal vez te interese: Susana Zabaleta revela misterioso encuentro se su familia con un OVNI: ¿Fue abducida? VIDEO

¿Ricardo Pérez y Susana Zabaleta se casan? / Luis Pérez y redes sociales

¿Quién es Ricardo Pérez?

Es creador de contenido, actor, cantante y empresario , incluso tiene su propia marca de ropa.

, incluso tiene su propia marca de ropa. Luego de haber estudiado mercadotecnia, a los 20 años descubrió el stand up y comenzó a presentarse en algunos bares.

Participó en programas en Comedy Central , como STANDparados y Comedy Central presenta: Stand up .

, como y . Trabajó en la serie Laugh factory y en la película A toda madre , que se estrena el 16 de septiembre.

y en la película , que se estrena el 16 de septiembre. Participó en el reality Divina comida , donde conoció a Susana.

Tiene un pódcast junto con Slobotzky, que se encuentra entre los primeros lugares de audiencia.

Checa: ¡Ricardo Pérez comparado con Nodal! Circula FOTO del influencer presuntamente tatuándose a Susana Zabaleta

Carrera de Ricardo Pérez / Luis Pérez y redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Susana Zabaleta?

Es cantante, actriz y conductora.

Lanzó los discos Desde el baño , Te busqué , Amarrados y Como la sal , entre otros.

Ha participado en más de 10 películas, entre ellas: Pocahontas (voz), Soma , Sobrenatural , Sexo, pudor y lágrimas 1 y 2 , Vivir mata , La usurpadora: El musical y Asuntos pendientes del más allá .

(voz), , , y , , y . En TV ha trabajado en las telenovelas: Milagro y magia , Pueblo chico, infierno grande , Mi destino eres tú , Bajo la misma piel , Fuego en la sangre , Por ella soy Eva y Marea alta , entre otras.

, , , , , y , entre otras. Estuvo en los realities: Cantando por un sueño 1 y 2, como juez, y en Los reyes de la canción .

La hemos visto en obras musicales.

Relacionada: ¿Ese Pérez y Ricardo Pérez compartieron novia? Habitante de La casa de los famosos México 2026 hace revelación

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .