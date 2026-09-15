Exconductor de ‘Hechos’ ¡a punto de llegar al altar con su novio! ¿Se arrepiente? “Las cosas cambian”
Exconductor de ‘Hechos’ oficializó su compromiso con su novio y ahora da más detalles de su boda. Te contamos todo este martes de TVNotas.
Tras casi 3 años de relación, la primera semana de noviembre Mariano Riva Palacio contraerá matrimonio con el periodista político Alan Biancci. Ambos se encuentran muy emocionados con esta decisión.
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¿Qué dijo Mariano Riva Palacio sobre su boda?
El conductor de noticias nos compartió su felicidad: “Estamos a punto de casarnos. Yo decía: ‘Nunca me voy a casar, en la vida me voy a ver así con alguien’, pero las cosas cambian. Es parte de la madurez, de las emociones”.
Sobre qué lo motivó a dar este paso, señaló: “Me di cuenta de que se podrían vivir otras emociones conforme iba avanzando mi relación, y él estuvo de acuerdo. Además, un matrimonio es un contrato, un acuerdo entre ambas personas, e independientemente del tema emocional, es importante proteger a Alan y que él me proteja a mí. Es una decisión jurídica legal importante, parte del proceso. Eso también nos emociona mucho”.
Con una gran sonrisa, afirmó: “Estoy muy pleno. Creo estar con la persona indicada, con quien me comprende, entiende. Nos acoplamos muy bien, tengamos una sinergia entre ambos. Alan es una persona muy importante en mi vida. En nuestra boda van a estar las personas indicadas, nuestra familia. La luna de miel será en Europa, pero hasta el próximo año”.
De la entrega del anillo nos compartió: “Nos fuimos de viaje a Europa. Estuvimos en Madrid y París. Ahí tuve la oportunidad. La sorpresa fue en el momento menos indicado, frente a la torre Eiffel. Se viralizó, cosa que no pensé. Todo mundo lo comentó, fue muy emocionante”.
En cuanto a la diferencia de edad (más de 10 años), que ha sido muy señalada en redes sociales, dijo: “A nosotros no nos importa. Nos hemos acoplado muy bien. La gente puede decir muchas cosas, pero la mayoría de los comentarios que yo recibo, el 98%, son favorables, positivos, de ánimo, incluso hay quienes han dicho: ‘Qué padre, yo me animé a hacer lo mismo’. Yo lo hice por mí. Si en algo puedo influir en alguien de manera positiva, qué padre”.
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¿Qué dijo Mariano Riva Palacio sobre su historia de libertad y amor?
Mariano ha sido de los pocos conductores de noticias que ha decidido asumir públicamente su homosexualidad. “Ha sido muy interesante y favorable, porque donde actualmente yo laboro hay una apertura enorme, incluso para tratar temas de la comunidad. Cuando yo di a conocer mi postura hace 1 año, nunca recibí ninguna negativa por parte de mis jefes o colaboradores; al contrario, siempre fue muy buena onda. Me cobijaron, tuvieron buenas opiniones”.
“No hubo obstáculos ni malas caras, y si yo abrí la oportunidad para que otros comunicadores puedan expresar su sexualidad, que lo hagan. A mí nadie me obligó, yo lo hice de mi corazón y soy feliz”.
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¿Qué edad tiene Mariano Riva Palacio? Así se cuida el conductor de noticias
Con el paso de los años, Mariano Riva Palacio ha logrado seguir luciendo joven. “Trato de cuidarme. Obviamente, me hago algunas cosas en la cara para mantenerme de alguna manera, porque somos figuras públicas y vivimos de esto. No fumo, trato de no beber, hago mucho ejercicio. Me hago tratamientos cada 15 días, para mantener hidratada la piel. Tengo 54 años, no sé de cuántos me veo. Y no voy a mentir, me he puesto bótox en un par de ocasiones, ayuda un poquito”, finalizó.
Mariano Riva Palacio, una sólida trayectoria en el periodismo
- Saltó a la popularidad en 1997, cuando condujo los diferentes espacios de Hechos, en TV Azteca, donde estuvo hasta 2018.
- Después trabajó en El Heraldo de México. Ha ganado el Premio Nacional de Periodismo.
- Actualmente es parte de Reporte Índigo.
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