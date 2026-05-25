Kate del Castillo ‘teme’ por su hermana Verónica en ‘La casa de los famosos 2026’: “Estoy muy preocupada”

Dentro de poco, se dará a conocer al décimo cuarto eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Justamente, una de las nominadas de esta semana fue Verónica del Castillo, quien se ha convertido en una de las figuras más controversiales del reality por ciertos comentarios que ha hecho.

En medio de la espera por saber si realmente ella será la expulsada de la noche, su hermana, Kate del Castillo, sube un mensaje para expresar la preocupación que siente por la estancia de Verónica dentro del concurso. Esto fue lo que dijo.

Vero y Kate del Castillo / Mezcalent

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¿Cuáles han sido las polémicas de Verónica del Castillo en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Como se sabe, Verónica del Castillo fue una de las celebridades que entró a ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ casi a la mitad de la competencia. Al principio, todo parecía ir bien y la presentadora se mostró dispuesta a llevarse bien con todos.

Con el pasar de las semanas, se integró al grupo de ‘Los guerreros de la luz’ y protagonizó ciertas polémicas con algunos habitantes. Una de las más comentadas fue una declaración que hizo sobre Caeli y que el público consideró como “homofóbica”.

Tras descubrir que la influencer era bisexual, comentó: “¿Dijo eso? (que era bisexual) Yo no sabía eso, de haberlo sabido, no la hubiera invitado a mi cuarto”, expresó.

Sus palabras fueron exhibidas durante una noche de cine, provocando problemas entre ambas. Si bien Vero ha aclarado que sus palabras fueron sacadas de contexto y que “tiene amigos bisexuales a los que quiere mucho”, la creadora de contenido sigue tachándola de “homofóbica”.

Verónica del Castillo / Mezcalent

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¿Kate del Castillo quiere que su hermana deje ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

A través de Instagram, Kate del Castillo compartió un video expresando su preocupación por Verónica del Castillo. Y es que admitió no saber si debía pedir apoyo para ella, ya que no sabe si realmente ella quiere seguir en la competencia.

“Estoy muy preocupada porque no sé si pedirles que salven a mi hermana o que no la salven porque ya no sé, no entiendo. No sé leer las señales que está mandando, si es que está mandando señales. No sé si ella quiere ya irse o quedarse”. Kate del Castillo

Pese a su sentir, dijo no querer que su hermana deje el show, pues considera que ella aceptó el proyecto y debe llegar a la gran final: “Ahora que me acuerdo, ¿para qué entra? Que se quede hasta el final. Sálvenla, mejor sí”, manifestó.

Cabe mencionar que, durante la gala de este lunes 25 de mayo, Vero del Castillo sufrió una aparente baja en su presión. De hecho, mientras estaba en el famoso Zoom de eliminación, pidió un refresco, resaltando que no se sentía muy bien por el estrés y la ansiedad.

Incluso cuando regresó a ‘La casa’ tras ser salvada, la ‘Jefa’ le pidió ayuda a uno de los habitantes para que la auxiliara mientras bajaba de las escaleras. Hasta el momento, no se han dado mayores detalles.

En redes sociales, las opiniones han sido muy divididas. Algunos apoyaron a Kate y prometieron votar por su hermana, mientras que otros consideran que esta última debe salir del concurso “por su propio bien”.

¿Quién es Verónica del Castillo?

Verónica del Castillo

Actualmente, tiene 56 años.

Es hija de Eric del Castillo y hermana de Kate del Castillo.

Tiene más de 300 mil seguidores en Instagram.

Ha ganado el Premio Nacional de Periodismo y ha hecho múltiples investigaciones periodísticas.

Es terapeuta de Reiki.

En su momento, participó en ‘MasterChef Celebrity México’.

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