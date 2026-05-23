La casa de los famosos 2026: Piden expulsión de participantes tras abrir la puerta del baño a compañero| VIDEO

Una nueva polémica azota a La casa de los famosos 2026, en esta ocasión, piden la expulsión inmediata de dos participantes del reality, quienes decidieron gastar una “broma” que internautas tacharon como pesada, pues molestaron a un compañero en el baño. Te damos los detalles.

El estreno de La casa de los famosos / Captura de pantalla

¿Qué participantes de La casa de los famosos 2026 podrían ser expulsadas?

Las participantes que se encontrarían en peligro son Curvy Zelma y Celinee, ya que se difundió el video en el que ambas famosas están molestando a Josh, mientras este último se encuentra en el baño.

En la grabación, se observa a ambas molestando a su compañero, mientras cantan la canción “Azul” de Crisitian Castro. Se nota que le quieren abrir la puerta, así como forzando al otro participante a “exhibirse”.

El video finaliza cuando Curvy puso más fuerza y logró abrirla y, según su reacción, logró ver algo que la sorprendió, ya que gritó y posteriormente abandonó la escena.

Mientras tanto, Celinee se limita a decir: “ Yo no vi nada. Curvy, qué rastrera eres ”.

A partir de este momento, las críticas se volcaron contra ambas celebridades, pues usuarios en redes señalan que se trata de una “invasión” a la privacidad de Josh.

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Curvy Zelma y Celinee / Telemundo y redes sociales

¿Curvy Zelma y Celinne serán expulsadas de La casa de los famosos 2026 tras broma a Josh?

Al momento de esta nota, no ha habido un posicionamiento por parte de la producción de La casa de los famosos 2026, pero no se descarta que exista un probable castigo que se anuncie en próximas horas.

Mientras tanto, usuarios en redes piden que se les llame la atención, y en otros casos, que sean expulsadas de manera inmediata. Lo anterior, luego de que en múltiples ocasiones Curvy ha señalado que antes sufría “bullying” por su físico y otras cuestiones, ahora exigen respeto de su parte:



“Qué pena que Curvy haya aprendido tan bien a hacer bullying como se lo hacía a ella”,

"¿A quién le abrió la puerta la acosadora” y,

“Pero esto es demasiado asqueroso de Celinee y Curvy. ¿En serio está gentuza puede ganar?”.

¿Será que veremos a Curvy y Celinee abandonar La casa de los famosos 2026 próximamente? ¡Lo averiguaremos!

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Curvy de acosadora otra vez hasta Celine le dice rastrera 🤢 #LCDLF6 pic.twitter.com/HhYNpvPigI — 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙤 (@MarkoMontoya1) May 23, 2026

¿Qué habitantes continúan en La casa de los famosos 2026 hasta HOY 23 de mayo?

La actual temporada de La casa de los famosos ha sido caótica, ya que desde un principio hubo una clara enemistad entre varios de los participantes.

Aunque muchos ya han sido eliminados, otros famosos han ingresado con el presunto objetivo de “levantar el rating”. A día de hoy, estas son las celebridades que se mantienen en competencia:



Caeli ,

, Kenny Rodríguez ,

, Josh Martínez,

Fabio Agostini,

Stefano Piccioni,

Celinee Santos,

Yoridan Martínez ,

, Curvy Zelma,

Horacio Pancheri ,

, Luis Coronel ,

, Sandra Itzel y,

y, Verónica del Castillo.

Con un reality que está llegando casi al final de su edición, no hay un claro favorito. ¿Quién será el próximo habitante en ser el eliminado?

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