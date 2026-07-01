Curvy Zelma dijo cómo vivió la muerte de su papá en La casa de los famosos; ¿no la dejaron salir? “No podía creerlo”

A finales de marzo de 2026 se dio a conocer que Curvy Zelma perdió a su papá mientras estaba dentro de La casa de los famosos. Aunque en un principio se especuló que podría salir de la competencia, permaneció en el reality hasta la semana final; ahora revive cómo vivió el momento. ¿Por qué no salió?

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Curvy Zelma se sincera sobre la muerte de su papá. / RS

¿Cómo se enteró Curvy Zelma del fallecimiento de su papá en La casa de los famosos?

Luego de que Gustavo Adolfo Infante dio a conocer la muerte de Abraham Cherem Kanan, Curvy Zelma rompió en llanto en La casa de los famosos al enterarse de la noticia. A través de la transmisión 24/7 se registró el momento en que la presentadora se enteró de la devastadora noticia.

Debido a que en ningún momento se detuvo la transmisión, su reacción se volvió viral en cuestión de minutos. Zelma no pudo contener las lágrimas y de inmediato recibió el apoyo de sus compañeros, quienes la contuvieron con abrazos y palabras de aliento.

Tras concluir su participación en el reality, Curvy Zelma acudió al programa Sale el Sol, donde se sinceró sobre su sentir cuando se le informó que su papá había muerto:

“De pronto tengo a unas personas ahí y me dicen: ‘Sucedió esto, habla con tu hermana’. Yo me caigo berreando. De verdad no podía creerlo, independientemente de que no tenía una relación cercana”. Curvy Zelma

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Curvy Zema habla de su pasó por La casa de los famosos. / Redes sociales

¿Curvy Zelma pensó en abandonar La casa de los famosos tras enterarse de la muerte de su papá?

Durante su participación en Sale el Sol, Curvy Zelma también reveló si en algún momento pensó en abandonar La casa de los famosos tras el complicado momento familiar. Así que no es que no la hallan dejado, ella no lo pidió. De acuerdo con la excolaboradora de Venga la alegría, fue un impulso para seguir con su sueño, ya que se dijo a sí misma que debía quedar y demostrar su resiliencia.

“Entonces dije: ‘Me voy a aguantar, voy a llorar lo que tenga que llorar y al día siguiente salimos adelante’. En mi vida he tenido que ser generalmente así, vamos para adelante”. Curvy Zelma

Aunque no tenía una relación cercana con su papá, la situación sí le dolió y fue duro seguir en el reality, pero asegura que nunca buscó ser una víctima: “Al contrario, busqué que vieran que de lo complicado uno puede salir adelante”.

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¿Cómo está Curvy Zelma tras concluir su participación en La casa de los famosos?

Tras sincerarse sobre la muerte de su papá, Curvy Zelma, quien recientemente impactó con su radical cambio físico, habló sobre su estado actual, ya que en las últimas semanas del reality protagonizó varios conflictos que desgastaron al público.

“Imagínate que de talla XL estoy ahorita en ML de lo que me chupó ese lugar. Yo no me lo esperaba, de lo negativo y lo cansado”, explicó Zelma, quien desató halagos con su nueva imagen por parte de personalidades como Lorena Herrera y Lupita Jones.

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