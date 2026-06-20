Curvy Zelma impacta con drástico cambio físico tras La casa de los famosos: ¿ya no es tan “curvy”?

La participación de Curvy Zelma en La casa de los famosos de Telemundo no solo la llevó hasta la recta final del exitoso reality de Telemundo, también parece haber provocado una inesperada conversación en redes sociales. A pocos días de abandonar el programa, la conductora mexicana reapareció con una imagen que dejó a más de uno con la boca abierta y que ya está dando de qué hablar entre sus seguidores.

Curvy Zelma, cuyo nombre real es Zelma Cherem, consiguió el octavo lugar en la sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo, consolidándose como una de las participantes más queridas del formato. Sin embargo, más allá de su desempeño dentro de la competencia, ahora el foco está puesto en su apariencia física y en los cambios que muchos aseguran notar tras casi cuatro meses de encierro.

La influencer y conductora ha construido gran parte de su carrera alrededor del movimiento body positive, promoviendo la aceptación personal y el amor propio. Por ello, las recientes imágenes compartidas en sus redes sociales no tardaron en generar reacciones y preguntas entre quienes han seguido su trayectoria durante años.

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¿Curvy Zelma bajó de peso después de La casa de los famosos de Telemundo?

La pregunta sobre si Curvy Zelma bajó de peso tras La casa de los famosos de Telemundo comenzó a circular luego de que la conductora publicara un video en sus redes sociales donde luce una figura notablemente diferente a la que muchos recordaban antes de entrar al reality.

En el clip, Curvy Zelma aparece presumiendo una figura más estilizada, con abdomen plano y una cintura que no pasó desapercibida para sus seguidores. Pero no solo su imagen llamó la atención. La conductora eligió acompañar el video con la canción ‘Out of my body’. Y es que mientras la canción habla de una sensación tan intensa que parece sacar a una persona de su propio cuerpo, muchos interpretaron que la conductora estaría haciendo un guiño a la transformación física que experimentó durante los casi cuatro meses de encierro en La casa de los famosos de Telemundo.

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¿Lorena Herrera y Lupita Jones criticaron el nuevo aspecto de Curvy Zelma?

Las fotografías y videos de Curvy Zelma llamaron tanto la atención que incluso algunas celebridades decidieron pronunciarse públicamente.

Una de las primeras fue la actriz Lorena Herrera, quien escribió:

Lorena Herrera “Princesaaaaaaa que te pasa, estás flaquisimaaaa lo que no sé es si te gusta más así o como antes??? Te amo mucho y Eres Siempre Reyna cómo sea”

Por su parte, Lupita Jones, ex Miss Universo, no tardó en reaccionar y elogió su publicación con un comentario breve, pero contundente: “Bella!!”.

Las palabras de ambas figuras públicas rápidamente generaron conversación entre los seguidores de Curvy Zelma, quienes coincidieron en destacar que la conductora luce feliz y radiante independientemente de los cambios físicos que pueda haber experimentado.

“Ay kheeeeeeeeee no ando soportando que oyeeeeeee bellísima mi curvy”

“Espectacular! Yo quiero entrar a la casa para ponerme flaca tambien!”

“Cuando entraste a la casa, durante y ahora! En todas tus facetas eres bella!!!”

“En todas tus medias siempre bella”

“Como que ya no estás Curvy?”

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Curvy Zema / Redes sociales

¿Quién es Curvy Zelma y por qué se hizo famosa en la televisión mexicana?

Curvy Zelma es una conductora, actriz, modelo e influencer mexicana que ha logrado destacar en televisión gracias a su carisma y autenticidad.

A lo largo de los años ha participado en diversos proyectos televisivos tanto en México como en Estados Unidos. Entre ellos destacan programas como:



Venga la alegría

La rueda de la suerte

Top chef VIP

La casa de los famosos de Telemundo

Además, Curvy Zelma se convirtió en una de las voces más visibles del movimiento body positive en México, utilizando sus plataformas digitales para impulsar mensajes relacionados con la autoestima, la inclusión y la aceptación corporal. Su popularidad también aumentó cuando se coronó campeona de la segunda temporada del reality de moda Este es mi estilo, transmitido por TV Azteca.