Curvy Zelma rompe en llanto en La casa de los famosos tras enterarse de la muerte de su papá: VIDEO

La transmisión 24/7 de La casa de los famosos México mostró uno de los momentos más devastadores del reality hasta ahora. Curvy Zelma quedó completamente rota al recibir la noticia de la muerte de su padre, Abraham Cherem Kanan, una escena que estremeció tanto a sus compañeros como al público que seguía el programa en tiempo real.

Las cámaras no se apagaron y registraron cada segundo del impacto emocional que vivió la influencer. Entre lágrimas, sin poder hablar y con el rostro completamente desencajado, Curvy dejó ver el dolor más profundo que se ha vivido dentro de la casa. El momento se volvió viral casi de inmediato, pues pocas veces el reality había mostrado una situación tan cruda y real.

El momento no solo impactó por la crudeza de la escena, sino también por la forma en la que sus compañeros reaccionaron ante la situación. Entre ellos, Laura Zapata fue quien se acercó para brindarle consuelo, protagonizando una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

➖ CURVY ZELMA ya fue informada del fallecimiento de su padre ➖



Es la primera vez que un habitante del reality enfrenta la pérdida de un familiar cercano durante su participación.



La propia Curvy reveló que su padre murió a causa de un infarto y que, días antes, le habían… pic.twitter.com/KhFE11kegk — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 30, 2026

¿De qué murió el padre de Curvy Zelma, Abraham Cherem Kanan? Esto reveló la habitante de La casa de los famosos.

En medio de su llanto, Curvy reveló detalles que hicieron todavía más dura la situación. La influencer compartió que su padre, Abraham Cherem Kanan, falleció a causa de un infarto fulminante, pero también mencionó que previamente le habían amputado ambas piernas.

“Le cortaron las piernas… se lo acabaron las drogas y el alcohol…le dio un infarto hoy”, habría dicho Curvy entre lágrimas mientras permanecía abrazada de Laura Zapata.

Mira: Conductora curvy de TV reaparece con cambio de imagen; ¿es ella? Redes reaccionan | FOTOS

¿Cómo reaccionaron los habitantes de La casa de los famosos México ante el dolor de Curvy Zelma?

En otro de los videos que circulan en redes, se observa el momento en el que Laura Zapata comunica la noticia al resto de sus compañeros. El ambiente cambió por completo.

Laura Zapata volvió a tomar la palabra y comenzó a rezar junto a Curvy Zelma y algunos habitantes más, generando una escena de unión poco común dentro del reality. Más allá de las diferencias, estrategias y conflictos que suelen marcar el programa, la tragedia familiar logró reunirlos en un acto de empatía y solidaridad.

Lee: Curvy Zelma contra Fernando Alonso: “Comentó que quedarse conmigo por gorda iba a ser una complicación”

Laura Zapata le da la noticia a los integrantes de los Guerreros de la luz sobre el fallecimiento del papá de Curvy Zelma. #LCDLF6 pic.twitter.com/t35j3Ksusf — Desde la casa (@Desde_la_casa) March 30, 2026

¿Curvy Zelma dejará La casa de los famosos México tras la muerte de su padre?

Luego de la conmoción, surgió la gran pregunta: ¿Curvy Zelma abandonará La casa de los famosos México tras el fallecimiento de su padre Abraham Cherem Kanan?

La duda se despejó horas después a través de un comunicado publicado en las redes sociales de la influencer, donde su familia y su equipo de trabajo confirmaron que Curvy permanecerá en el reality a pesar de la pérdida.

El mensaje decía: “En nombre del equipo de Curvy Zelma, familiares y amigos despedimos al Sr. Abraham Cherem Kanan (1954 - 2026). Agradecemos sus condolencias y mensajes de aliento. Curvy Zelma permanecerá en la Casa.”

El comunicado generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios aplaudieron la fortaleza de Curvy al seguir en el programa, otros cuestionaron la decisión y pidieron más sensibilidad por parte de la producción.