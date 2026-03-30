Muere papá de Curvy Zelma: así se le dieron la noticia en La casa de los famosos ¿abandonará reality? VIDEO

La tragedia alcanzó a La casa de los famosos Telemundo en uno de sus momentos más delicados. Mientras Curvy Zelma permanece completamente aislada del mundo exterior, se confirmó la muerte de su padre, Abraham Cherem Kanan, una noticia que sacudió tanto al reality como a la audiencia.

El periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer el fallecimiento durante el programa Sale el sol la mañana de este 30 de marzo de 2026, desatando sorpresa, conmoción y un intenso debate en redes sociales, donde muchos se preguntan cómo, cuándo y de qué manera la conductora será informada de esta dolorosa pérdida.

La información también fue confirmada y replicada por la cuenta de la Comadrita, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

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¿De qué murió el padre de Curvy Zelma y qué se ha revelado hasta ahora?

El fallecido es Abraham Cherem Kanan, empresario mexicano y figura reconocida dentro de la comunidad judía en México. Además de ser el padre de Curvy Zelma, cuyo nombre real es Zelma Cherem, también fue padre de Linda Cherem, chef que recientemente se incorporó como colaboradora del programa Sale el sol.

Aunque hasta el momento la familia no ha emitido ningún comunicado ni ha revelado detalles sobre las causas del fallecimiento, la noticia comenzó a circular públicamente y provocó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios y seguidores han expresado mensajes de apoyo y respeto, a la espera de información oficial y de cómo se manejará la situación con Curvy Zelma dentro del reality.

“Terrible, Curvy no es de mi agrado pero no le deseo eso a nadie. Mucha fuerza para Curvy, fuera de la competencia ella es un ser humano.”

“Curvi, qué golpe tan duro para ella, qué pesar. En paz descanse su padre.”

“No me agrada esta Curvy pero esto merece toda nuestra empatía, no sé si existan protocolos para esto pero esperemos que su familia encuentre paz pronto.”

“Se lo van a decir, pero eso no significa que el eliminado de hoy sea quien debe salir; ella va a salir porque se lo informan después de la eliminación.”

¿Le avisarán dentro de La casa de los famosos Telemundo y podría abandonar?

Una de las dudas más fuertes tras confirmarse la noticia es si Curvy Zelma será informada y si su estancia en La casa de los famosos Telemundo terminará de manera anticipada.

En redes sociales, algunos usuarios aseguraron que Curvy no mantenía una comunicación cercana con sus padres en los últimos años,

“Ella tiene mucho que no habla con sus padres. Seguramente le avisarán o su hermana decidirá qué hará.” Curvy Zelma

A pesar de estos rumores, se dice que la producción estaría obligada a seguir un protocolo específico ante una situación como esta, independientemente del estado de la relación familiar.

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Curvy Zelma despide a querido miembro de su familia / Captura de pantalla: Ventaneando

¿Cuál es el protocolo de Telemundo ante la muerte de un familiar de un participante de La casa de los famosos?

La cuenta @seriosysinceros en X compartió lo que presuntamente sería el procedimiento que sigue Telemundo en estos casos delicados, y lo hizo de forma clara:

“Para comentarles el proceso en estos casos.

1.- Sí, se le tiene que decir.

2.- Está bajo contrato, por este tipo de situaciones se les dan días y puede volver o la salida.

3.- Veremos cómo maneja la situación Telemundo.”

Este protocolo sugiere que Curvy Zelma debe ser informada, aunque la decisión final de continuar o abandonar el reality recaería completamente en ella. También se contempla la posibilidad de una salida temporal autorizada por producción.

Hasta el momento, Telemundo no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera que en las próximas horas se vea reflejado en pantalla cómo se manejará este momento tan delicado.

Para comentarles el proceso en estos casos.



1.- Si. Se le tiene que decir.



2.-Está bajo contrato, por este tipo de situaciones se les dan días y puede volver o la salida.



3.-Veremos cómo maneja la situación Telemundo.#LCDLF6 https://t.co/wVeRrdCuN1 — 🚺Serios y Sinceros🚹 (@seriosysinceros) March 30, 2026

Curvy Zelma ya fue informada por la muerte de su padre: ¿preocupa su salud tras pasar más de una hora en el confesionario?

Luego de la terrible noticia sobre la muerte de su padre, la tensión dentro del programa se encendió. De acuerdo con una fuente cercana a TVNotas, Curvy Zelma ya fue informada de la situación y actualmente está siendo atendida tanto por el médico como por la psicóloga. Ante el impacto emocional, pidió hablar con su hermana, quien es la única persona autorizada para tener contacto con ella, al figurar como contacto de emergencia.

“Ya le informaron la situación. La está revisando tanto el médico como la psicóloga; comenzó a sentirse mal, con falta de aire, y pidió hablar con su hermana, quien es la única persona que podría tener contacto con ella.” Fuente de TVNotas

La fuente aseguró que la producción respetará cualquier decisión que ella tome, ya que llevaba más de una hora en el confesionario, mientras se evaluaba su estado de salud y qué pasará con su permanencia en el programa.