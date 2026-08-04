Kate del Castillo revela el estado de salud de su papá tras ser sometido a una cirugía urgente: “Tiene sus achaques”

Semanas después de que Eric del Castillo fuera hospitalizado de emergencia para someterse a una cirugía, Kate del Castillo compartió una actualización sobre el estado de salud de su padre.

La actriz reveló detalles sobre la recuperación de su papá, explicó cómo se encuentra actualmente y contó cómo festejó su cumpleaños número 92. ¿Cómo ha evolucionado la salud del actor semanas después del procedimiento? Te contamos.

Leer: Eric del Castillo confiesa que estuvo ¡enamorado de su madre¡ Vivió un infierno con su padrastro, dice

Eric del Castillo / Mezcalent

¿Qué problema de salud tuvo Eric del Castillo?

El pasado 15 de julio, Eric del Castillo tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a una complicación de salud que requirió su ingreso a quirófano.

En aquel momento, su hija, Verónica del Castillo, explicó que se trataba de un problema vascular. El actor tuvo que someterse a un cateterismo debido a una obstrucción en las arterias de las piernas, con el objetivo de restablecer la circulación y evitar mayores complicaciones.

Poco después, Verónica informó que el procedimiento había sido exitoso y que Eric ya se encontraba en recuperación. Además, aclaró que, en términos generales, la salud de su corazón era buena y que la complicación estaba relacionada específicamente con la circulación en sus piernas.

Leer: Eric del Castillo reacciona al video viral de Kate del Castillo con un bebé, ¿lo ve como su nietecito?

Eric del Castillo / Clasos/Facebook: Andrés García/Julián Figueroa/ YouTube: Venga la Alegría

¿Cuál es el estado de salud actual de Eric del Castillo, según Kate del Castillo?

En entrevista para ‘Despierta América’, Kate del Castillo habló sobre el estado de salud actual de su padre y aseguró que su recuperación ha sido favorable.

La actriz explicó que Eric del Castillo fue dado de alta pocos días antes de cumplir 92 años y que actualmente se encuentra en muy buen estado de salud.

Kate también señaló que sus padres gozan de buena salud y reconoció que, aunque pueden presentar algunas complicaciones propias de la edad, su papá continúa disfrutando de una buena condición y salud física a sus 92 años.

“Está bien, cumplió 92 años muy bien vividos (...) tiene sus achaques como cualquier persona mayor, pero la verdad es que mi papá está perfecto, está muy bien.” Kate del Castillo

Leer: Eric del Castillo se sincera sobre su testamento y sus herederos; ¿quién se quedará con su herencia?

¿Cómo festejó Eric del Castillo su cumpleaños 92?

El primer actor logró salir del hospital unos días antes de su cumpleaños, por lo que pudo celebrar esta fecha especial en compañía de su familia y seres queridos.

Eric del Castillo cumplió 92 años el pasado 22 de julio y su esposa, Kate Trillo, decidió organizarle una fiesta sorpresa. Durante la celebración, el actor se mostró muy feliz y en buen estado de salud, pese a las complicaciones que había enfrentado días antes.

Verónica del Castillo compartió algunos detalles de la reunión y reveló que se trató de una parrillada a la que únicamente asistieron familiares y amigos cercanos del actor.

Por su parte, Kate del Castillo no pudo estar presente debido a las grabaciones de la nueva temporada de ‘La reina del sur’; sin embargo, pudo felicitar a su padre a la distancia.

Recientemente, Kate del Castillo habló sobre la participación de su hermana en ‘La casa de los famosos Telemundo’ 2026.

Leer: Eric del Castillo estuvo al borde del colapso a sus 91 años, revela su hija Verónica ¡Lo diagnosticaron mal!