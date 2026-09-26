Naim Darrechi anuncia posible matrimonio ‘gay’ y da razones de su decisión: “No molestaría por ser dos hombres”

Naim Darrechi, además de ser vinculado a Yeri MUA, vive una nueva polémica en redes sociales, pues el creador de contenido ha dicho su intención de casarse con su amigo, en una situación que le podría convenir a él. Te contamos todos los detalles.

Naim Darrechi se casaría con su amigo / Redes sociales

¿Naim Darrechi fue novio de Yeri MUA?

La relación entre Yeri MUA y Naim Darrechi estuvo marcada por diversas polémicas desde que ambos comenzaron a mostrarse juntos públicamente a través de redes sociales.

Durante un periodo, los influencers compartieron fotografías, videos y distintos momentos de su relación. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron señalamientos y acusaciones entre ambos, lo que provocó que sus nombres volvieran a generar conversación en redes.

Después de terminar su romance, Yeri MUA afirmó en diferentes ocasiones que habría experimentado presuntas agresiones físicas y psicológicas durante su relación con el influencer español.

La creadora de contenido también contó que quedó embarazada mientras estaba con Naim Darrechi, pero decidió interrumpir el embarazo, pues aseguró que no deseaba tener un hijo con una persona a la que calificó como “agresiva”. El influencer, además, se refirió a su expareja como una persona “tóxica” y “mentirosa”.

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Así fue la relación de Yeri MUA y Naim Darrechi / Redes sociales

Naim Darrechi piensa casarse con su amigo para obtener su nacionalidad mexicana

Una nueva controversia rodea a Naim Darrechi, ex de Yeri MUA, pues se viralizó un video en el que asegura tener intención de obtener la nacionalidad mexicana (es español), por medio de uno de sus amigos.

En la grabación, aparece el influencer hablando con lo que se presume es una abogada, dándole opciones sobre cómo recibir la nacionalidad mexicana. Según su versión, podría ser por medio de un “vínculo familiar”, pero también la posibilidad de consumando un matrimonio.

Fue ahí que Darrechi dio pie a la idea de casarse con un amigo:

No nos molestarían por ser dos hombres ni nada de eso. Aunque no seamos pareja ni nada como tal, somos amigos él y yo. Naim Darrechi

Aunque no dijo el nombre del amigo, la cuenta de X: “La comadrita”, dijo que se trataba de Derek. Eso sí, internautas aseguran que esto sería fraude y podría ser acusado de algo delicado. ¿Tú qué opinas?

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Naim Darrechi se casará con su amigo Derek para obtener su residencia mexicana 😳😮 pic.twitter.com/bgQb8dDCEr — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 26, 2026

¿Quién es Naim Darrechi y a qué se dedica?

Naim Darrechi logró convertirse en uno de los creadores de contenido más reconocidos de TikTok. Su popularidad creció gracias a sus videos de entretenimiento, tendencias que se volvieron virales y publicaciones relacionadas sobre de su vida personal.

Además de su presencia en TikTok, el influencer logró reunir una amplia comunidad de seguidores en otras plataformas digitales, entre ellas Instagram y YouTube.

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